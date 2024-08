Confira os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 23:32 Para compartilhar:

A Copa do Brasil já tem os oito times classificados para as quartas de final do torneio. O São Paulo foi o último classificado para a fase depois de eliminar o Goiás na noite desta quinta-feira. Agora, um novo sorteio será feito para definir os confrontos.

As outras equipes classificados foram Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude e Vasco.

De acordo com o regulamento da competição, esse será o último sorteio da edição deste ano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou quando acontecerá a definição dos jogos, mas as datas base para disputa acontecem na semana do dia 27 de agosto (partidas de ida) e 11 de setembro (partidas de volta).

Após o sorteio, as equipes já saberão qual o caminho traçado até a grande final. O chaveamento será mantido. Assim como no sorteio das oitavas, todas as oito equipes estarão no mesmo pote e os nome sorteados em sequência se enfrentarão na Copa.

Também será feito um segundo sorteio para definir a ordem dos confrontos, quem faz o primeiro jogo em casa e qual clube decidirá a vaga na semifinal como mandante.

Veja os confrontos e os classificados nas oitavas de final e o placar agregado:

Palmeiras x Flamengo (1×2)

Vasco x Atlético-GO (2×1)

Red Bull Bragantino x Athletico-PR (2×5)

Atlético-MG x CRB (5×2)

Bahia x Botafogo (2×1)

Grêmio x Corinthians (0x0 e 1×3 nos pênaltis)

Fluminense x Juventude (4×5)