Confira os resultados de sábado da Série C Cinco partidas foram disputadas ao longo do dia e apenas um jogo ficou sem gol

A Série C deu o pontapé inicial neste sábado. Ao longo do dia, cinco partidas foram realizadas e não faltou bola na rede. O único jogo que ficou zerado foi Botafogo-PB e Ferroviário.

Confira abaixo um resumo do dia:

Floresta x Jacupiense

Pela chave A, o Floresta não tomou conhecimento do time baiano e dentro do

Amigão levou a melhor por 2 a 0. Os gols saíram através de Flávio e Deysinho.

Botafogo-PB x Ferroviário

Ainda no grupo A, o único empate sem gols aconteceu no Almeidão. O Bota teve mais iniciativa, mas não soube furar a defesa do time visitante.

Tombense x Paysandu

No último jogo da chave, Tombense e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1. O time mineiro abriu o placar com um gol contra. Nos acréscimos, o Papão arrancou a igualdade com Bruno Paulista.

Novorizontino x Figueirense

Pelo grupo B, o Novorizontino começou a sua campanha com o pé direito. Dentro de casa, o Tigre bateu o Figueirense por 1 a 0. O gol saiu através de Felipe Rodrigues.

Criciúma x Ituano

No Heriberto Hulse, o Criciúma bateu o Ituano por 1 a 0 e deu alegria ao seu torcedor, que anda cabisbaixo após o rebaixamento no estadual.

