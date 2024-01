Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/01/2024 - 20:52 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal realizou, às 20 horas deste sábado, 6, no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.672 da Mega-Sena. O prêmio, que está acumulado, é estimado em R$ 6,48 milhões.

Os números sorteados foram: 10 – 13 – 20 – 40 – 43 – 56.

As apostas poderiam ser feitas até as 19h deste sábado, como de costume. Elas poderiam ser feitas nas casas lotéricas, pela internet ou, ainda, por meio do aplicativo da loteria.

Além da Mega-Sena, a Caixa realizou os sorteios da +Milionária, Timemania, Lotofácil e Dia de Sorte. Confira:

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,6 mihão, teve os seguintes números sorteados: 09 – 36 – 55 – 59 – 62.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 119.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 – 22 – 25 – 30 – 36 – 42. Os trevos sorteados foram: 1 – 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 11 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 – 05 – 06 – 11 – 18 – 22 – 31. O mês da sorte é 02 – Fevereiro.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 – 09 – 23 – 34 – 40 – 48 – 55. O time do coração é o 04 – América/RN.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 4,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25.

