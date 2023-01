Confira os números sorteados na Mega-Sena com prêmio de R$ 33,7 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 20:50 Compartilhe

Após acumular na última quinta-feira (12), foi sorteado neste sábado (14), R$ 33,7 milhões no concurso 2.555 da Mega-Sena. O momento foi transmitido ao vivo, direto do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.





Com a confirmação das auditoras presentes e a validação com a matriz da Caixa em Brasília, os números sorteados no concurso 2.555 foram: 03 – 20 – 45 – 52 – 53 – 58.

O próximo concurso (2.556), sem valor estimado até a publicação desta matéria, inicia as apostas ainda neste sábado (14), às 21h. O sorteio ocorrerá na próxima quarta-feira (18).





