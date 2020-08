Confira os gols do Corinthians na vitória sobre o Coritiba Léo Natel, Jô e Gustavo Silva foram os autores dos gols da primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2020, sobre o Coritiba, por 3 a 1, na Arena Corinthians. Veja os três gols da equipe alvinegra.