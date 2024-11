Confira os detalhes da nova festa de Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 12:34 Para compartilhar:

Após completar 1 ano, Mavie, fruto do romance de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, está prestes a ganhar sua segunda festa de aniversário.

A primeira comemoração aconteceu em outubro, no resort de luxo St. Regis Red Sea Resort, localizado na costa da Arábia Saudita. O tema da festa foi a pequena Mavie, literalmente. Todos os enfeites e decorações do local eram o rosto da criança.

Mas a festança tinha apenas começado. A pequena vai ter outra celebração neste sábado, 9, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Dessa vez, o aniversário da pequena vai contar até com show. Segundo informações do Extra, os artistas Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho vão tocar no evento.

Além deles, familiares que não estiveram na primeira festa e o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe, com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, também devem comparecer neste sábado.

A mamãe de Mavie, que vive se derretendo pela pequena nas redes sociais, ainda não relevou o tema da segunda festa, mas garantiu que já está escolhido a bastante tempo.

A comemoração de outubro reuniu parte da família de Neymar, incluindo seu primogênito Davi Lucca e a mãe do menino, Carol Dantas, que inclusive ajudou Biancardi a montar a mesa do bolo.

