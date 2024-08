Confira os confrontos da fase de liga da ‘nova’ UEFA Champions league

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 14:39 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 29, foi realizado o sorteio que definiu os confrontos da fase de liga da UEFA Champions League, modelo que estreará nesta temporada 2024/2025. Em uma cerimônia realizada na sede da confederação, a entidade teve auxílio de um sowftware para definir os confrontos.

Em um modelo novo, deixando para trás a fase de grupos e se tornando fase de liga, o sorteio contava com os times separados em quatro potes, com nove clubes em cada um, classificados com base no coeficiente do ranking da Uefa. Veja os potes:

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Liverpool, Inter Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona.

Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Liverpool, Inter Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona. Pote 2: Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, BENFICA, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Milan.

Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, BENFICA, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Milan. Pote 3: Feyenoord, Sporting, PSV, Red Bull Salzburg, Young Boys, Celtic, Dínamo Zagreb, Lille e Estrela Vermelha

Feyenoord, Sporting, PSV, Red Bull Salzburg, Young Boys, Celtic, Dínamo Zagreb, Lille e Estrela Vermelha Pote 4: Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz e Brest e Slovan Bratislava

De acordo com o definido previamente, o sorteio previa que cada clube irá jogar 8 partidas nessa fase, quatro dentro e quatro fora de casa. O sorteio definiu que cada clube enfrentasse outros dois adversários de cada pote. Clubes do mesmo país não poderiam se enfrentar.

Confira como ficou os confrontos de cada clube na fase de liga da UEFA Champions League:

Confrontos do Manchester City

Inter de Milão, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Praga e Bratislava

Confrontos da Inter de Milão

Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Young Boys, Monaco e Sparta Praga

Confrontos do Bayern de Munique

PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Feyenoord, Bratislava e Aston Villa

Confrontos do RB Leipzig

Inter de Milão, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz

Confrontos do Borussia Dortmund

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dínamo Zagreb, Sturm Graz e Bologna

Confrontos do Barcelona

Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrela Vermelha, Brest e Monaco

Confrontos do Real Madrid

Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Red Bull Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest

Confrontos do Liverpool

RB Leipzig, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna e Girona

Confrontos do PSG

Bayern de Munique, Manchester City, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Red Bull Salzburg, Girona e Stuttgart

Confrontos do Atlético de Madrid

RB Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Red Bull Salzburg, Bratislava e Sparta Praga

Confrontos da Atalanta

Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stuttgart

Confrontos do Club Brugge

Borussia Dortmund, Manchester CIty, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz

Confrontos do Bayer Leverkusen

Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord

Confrontos do Arsenal

PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco e Girona

Confrontos do Benfica

Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha e Monaco

Confrontos do Milan

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb

Confrontos da Juventus

Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Llle, Stuttgart e Aston Villa

Confrontos do Shakhtar Donetsk

Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest e Bologna

Confrontos do Young Boys

Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa e Stuttgart

Confrontos do Lille

Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz e Bologna

Confrontos do PSV

Liverpool, PSV, Shakthar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona e Brest

Confrontos do Feyenoord

Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Red Bull Salzburg, Lille, Sparta Praga e Girona

Confrontos do Dínamo Zagreb

Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, Red Bull Salzburg, Monaco e Bratislava

Confrontos do Estrela Vermelha

Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart e Monaco

Confrontos do Salzburg

PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb

Confrontos do Celtic

RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo de Zagreb, Brastislava e Aston Villa

Confrontos do Sporting

Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna e Sturm Graz

Confrontos do Stuttgart

PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Estrela Vermelha, Sparta Praga e Bratislava

Confrontos do Girona

Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava e Sturm Graz

Confrontos do Bologna

Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco e Aston Villa

Confrontos do Brest

Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Shakhtar, PSV, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Sparta Praga

Confrontos do Aston Villa

Bayern de Munique, Red Bull Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna e Monaco

Confrontos do Slovan Bratislava

Manchester City, Bayern de Munique, Milan, Atlético de Madrid, Dínamo Zagreb, Celtic, Stuttgart e Girona

Confrontos do Slava Praga

Inter de Milão, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Feyenoord, Brest e Stuttgart

Confrontos do Monaco

Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Arsenal, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb, Aston Villa e Bologna

Confrontos do Sturm Graz

RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona e Brest

Quando começa a UEFA Champions League?

De acordo com o calendário da UEFA, a fase de liga da Champions League deve começar no dia 17 de setembro de 2024 e ir até 29 de janeiro de 2025. Ainda serão definido as datas de cada confronto. As oito melhores equipes desta fase avançam diretamente para as oitavas de final. Os times que ficarem entre o 9º e o 24º lugar jogaram um playoff para chegar às oitavas. Do 25º ao 36º serão eliminados.

A final da “nova” Uefa Champions League acontecerá no dia 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.