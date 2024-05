Confira os alimentos que compõem a dieta do craque Cristiano Ronaldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 21:57 Para compartilhar:

São poucos os atletas de alto rendimento capazes de chegar aos 39 anos com grande performance. Um desses casos raros é Cristiano Ronaldo. O astro português tem hábitos e rotinas saudáveis que o tornam apto a cumprir com todas as exigências para continuar jogando em bom nível.

Em 54 partidas na atual temporada, Cristiano Ronaldo anotou incríveis 53 gols. Porém, o Al-Nassr não conseguiu conquistar os tão sonhados títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.

Nesta semana, a revista britânica FourFourTwo elegeu o lusitano como o melhor jogador europeu de todos os tempos. Cristiano Ronaldo foi convocado pelo técnico Roberto Martínez para defender a seleção portuguesa em sua sexta Eurocopa.

Os refrigerantes e doces estão fora da dieta de Cristiano Ronaldo. O português, inclusive, faz questão de se vincular a marcas de água e ficar distante de outras bebidas.

O tabloide inglês The Sun revelou como é a alimentação do jogador durante um dia, com seis refeições. No café da manhã, presunto, queijo e iogurte desnatado. Mais tarde, frango e salada. A terceira refeição é baseada em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, ele faz um lanche de torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Em entrevista ao The Mirror, o chef Giorgio Barone, que trabalhou para Cristiano Ronaldo na época em que o astro atuava na Juventus de Turim, contou que utilizava apenas alimentos orgânicos e naturais e incluía também arroz negro e óleo de coco no preparo dos pratos.

O goleiro Lee Grant, que jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United, contou à rádio inglesa TalkSport que os hábitos saudáveis do português influenciaram outros atletas do elenco: “Depois do jantar, havia diversas sobremesas: torta de maçã, brownies, sorvetes… Mas ninguém se atreveu a pedir”, disse. “Um companheiro me perguntou o que tinha no prato do Cristiano. Era o prato mais saudável que você pode imaginar. Tinha quinoa, abacate e alguns ovos cozidos”, contou.

Além da alimentação saudável, Cristiano Ronaldo também dorme cinco vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada, como se fossem partidas de futebol. O português para de olhar para as telas uma hora e meia antes de dormir e deixa de falar depois das 22h.

“Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário. Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino”, afirmou Cristiano Ronaldo.