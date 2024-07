Confira os acordos assinados na visita de Mattarella ao Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 15 JUL (ANSA) – Diversos acordos e memorandos de entendimento foram ou serão assinados durante a visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, ao Brasil.

O primeiro deles, firmado pelo chanceler Mauro Vieira e pelo vice-ministro italiano das Relações Exteriores, Edmondo Cirielli, prevê o reconhecimento recíproco de carteiras de motorista, permitindo que cidadãos brasileiros convertam suas habilitações na Itália – e vice-versa – sem necessidade de submeter-se a provas.

Também foram assinados memorandos de entendimento entre a Universidade de Turim e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, bem como entre a instituição de ensino da capital do Piemonte e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Já a companhia de energia Enel firmou um memorando de entendimento com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sobre transição energética e previsibilidade de eventos extremos, enquanto o Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam, de Trieste, assinou uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para colaboração em estudos no campo da física e matemática.

Ainda será assinado durante a visita de Mattarella ao Brasil um acordo de cooperação entre os ministérios do Turismo dos dois países. (ANSA).