Confira oito vídeos que registraram supostas imagens de OVNIs na Terra

O que não falta na televisão e nas redes sociais são notícias de registros inusitados e surpreendentes de objetos não identificados ao redor do mundo, causando alvoroço e muitas teorias em torno destas formas misteriosas que pairam sob o céu. Confira 8 vídeos que registraram supostas imagens de OVNIs na Terra.

Pirâmides voadoras

Imagens foram divulgadas em um vídeo que mostra objetos voadores não identificados (OVNIs) no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com um especialista e porta-voz do Departamento de Defesa do país, Sue Gough, o vídeo foi gravado por oficiais do navio USS Russell e que os objetos eram similares a “pirâmides voadoras”. Apesar do vídeo ter autenticidade do Pentágono, não há confirmação de que seja real.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

Fenômenos aéreos

A Marinha dos Estados Unidos reconheceu três vídeos publicados na internet, em que é possível ver OVNIs. O serviço de segurança disse que as imagens capturadas por pilotos da corporação mostram fenômenos aéreos inexplicáveis não identificados. Confira:

Bola azul

Moradores da cidade de Itapiúna, no Ceará, ficaram assustados após presenciarem um fenômeno. De acordo com os relatos, um objeto não identificado, com diâmetro de um caminhão e com luz azul pousou em plantação de uma fazenda da região. Assista:

Disco voador

Em Peruíbe, litoral de São Paulo, moradores suspeitam de que a cidade tenha recebido a visita de um óvni após uma marca estranha na vegetação. Confira:

Luz misteriosa

Em São Roque (SP), um morador registrou o momento em que viu uma luz colorida e pulsante no céu. Tal luz ganha o formato de um losango e, segundo um especialista, é possível descartar objetos como balão, drone e avião. Assista:

OVNI em Magé

Uma suposta aparição de OVNI aconteceu em Magé, no Rio de Janeiro. Alguns moradores da Ilha do Governador gravaram o momento em que viram luzes estranhas brilhando no céu. Na filmagem, uma das pessoas chega a cogitar ser um balão, mas o autor do vídeo rebate dizendo que “balão não anda naquela velocidade não”. Assista:

Luz vermelha nesse domingo dia das mães Ilha do governador RJ, é hoje teve notícias que magé caiu um disco! pic.twitter.com/aVic820o38 — Marcelo Aguiar (@animefestilha) May 13, 2020

Aurora austral

Durante uma aurora austral, o cosmonauta Ivan Vagner registrou o momento bonito, mas ele questiona sobre outros objetos que, subitamente, aparecem entre 9 e 12 segundos do vídeo. Veja:

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Formato de serpente

Durante um voo entre Los Angeles e Nova York, uma filmagem registrou um fenômeno inusitado. O vídeo mostra um objeto não identificado e no formato de uma serpente se movimentando no céu. Durante a gravação, os passageiros que estavam no avião se mostraram perplexos diante da figura misteriosa. Confira:

