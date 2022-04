Confira o valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil Fiat Mobi Easy e o Jeep Compass tiveram variações expressivas no mês

Um levantamento realizado pela corretora Minuto revela o valor do seguro auto dos carros mais vendidos no Brasil em março, de acordo com a lista divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).





Em destaque, estão as variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a fevereiro.

Mobi Easy

O Mobi Easy, veículo que subiu de nono para segundo colocado na lista dos mais vendidos, apresentou um aumento acentuado em todas as capitais.

A maior variação foi encontrada em Vitória (ES), onde atinge os valores de R$ 3.178,28 (+64,7%) e R$ 3.359,98 (+85,3%) para os perfis masculino e feminino, respectivamente.

O percentual de aumento médio para esse automóvel foi de 41,9% no perfil masculino e 24,8% no perfil feminino. A média dos valores, a menor dentre os modelos analisados, foi de R$ 2.562,71 (masculino) e R$ 2.547,94 (feminino).

Compass Limited

O Compass Limited, que passou de quarto para sexto modelo mais vendido, apresentou os percentuais de aumento mais significativos dentre os veículos analisados.

Para o perfil masculino, o maior valor registrado está localizado no Rio de Janeiro (R$ 18.254,64), e a variação mais expressiva está em Belo Horizonte, onde atingiu R$ 8.146,14 (+146,6%).

Para o perfil feminino, o crescimento mais acentuado é na capital carioca, onde o valor chegou a R$ 16.129,10 (+114,4%).

O percentual de aumento médio para esse automóvel foi de 81,8% no perfil masculino e 32,9% no perfil feminino. A média dos valores, a maior dentre os modelos analisados, foi de R$ 7.549,26 (masculino) e R$ 6.964,58 (feminino).

Onix Plus

O Onix Plus apresentou os aumentos mais discretos dentre os modelos e capitais analisadas, chegando a mostrar reduções em diversos casos.

Para o perfil masculino, o modelo apresentou queda de até 2% em oito das 11 localidades analisadas. A baixa mais acentuada está em Florianópolis, onde atingiu o valor de R$ 1.816,52 (-1,6%).

Quanto ao perfil feminino, com valor reduzido em seis das 11 capitais, a queda mais evidente foi observada na capital de Minas Gerais, onde atingiu o valor de R$ 2.482,74 (-1,2%).

O valor médio para o perfil masculino foi de R$ 2.647,42, e quase não apresentou variação. No caso do feminino, o percentual de aumento médio foi de 1,9%, e atingiu o valor de R$ 2.618,10.

Veja o valor do seguro dos dez veículos mais vendidos, separados por perfil masculino e feminino:

Metodologia

A Minuto Seguros utilizou dados das seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e Youse. Os perfis são para homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

