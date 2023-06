Confira o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, dia 20

Será que você conhece suficientemente a sua essência? O que você quer de verdade, com aquele desejo que vem do fundo do coração? Nesta terça-feira, dia 20, o céu evoca profundidade e mais conexão interna. A Lua Nova ingressa no signo da expressão pessoal, Leão, depois de engatar uma tensão com Plutão, o patrono do inconsciente.

Dessa maneira, é como se o céu jogasse perguntas no ar sobre talentos e a sua manifestação prática. Em um momento no qual todo mundo parece buscar um propósito maior, especialmente no campo do trabalho e da carreira, vale se questionar: o que você faz com o coração? O que faz os seus olhos terem um brilho diferente? É claro que entre a paixão por determinado assunto e a sua prática cotidiana, quando essa atividade passa a ser ganha-pão, existe uma longa distância, mas é sempre válido voltar ao básico e se questionar: por que você faz o que faz?

A Lua leonina é apaixonada por aquilo que a faz brilhar diferente. É como se ela fosse uma mãe celeste levando o filho pequeno à escola, às atividades que a criança gosta, despertando os seus talentos. Por isso, vale a pena prestar atenção no que o universo mostrar: aquele detalhe que faz toda a diferença no seu cotidiano, que torna mágico o que é simples e trivial. Pois é preciso honrar a própria essência para brilhar sem limites.

Por outro lado, vale reparar no que é mínimo e impactante. Ao mesmo tempo em que estiver deixando o signo de Câncer para ingressar nos domínios leoninos, a rainha da noite ficará oposta ao pequeno notável do Sistema Solar, Plutão. Formando um ângulo exato de 180° em relação ao patrono do inconsciente – ou seja, na direção diametralmente oposta -, a Lua parece opor o universo simbólico dos sentimentos ao conjunto de cobranças sociais, já que Plutão atualmente está retrógrado, nos últimos graus do austero signo de Capricórnio.

Assim, o astral lembra que pagar boletos é inevitável, mas que isso também pode ser feito de maneira mais alinhada à essência pessoal. Até porque ninguém aguenta fazer por um longo período algo com o qual não se identifica só por questões de sobrevivência. Ou porque a sociedade aplaude, mas lá no íntimo, não faz o menor sentido.

Nesta terça-feira, seja mais você: honrar a si mesmo é condição fundamental para conquistar o mundo à sua volta!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Nova ainda está de difícil visualização no céu noturno. Muito próxima ao horizonte Oeste, ela estará entre as estrelas da Constelação de Câncer, desde o pôr do Sol até às 19h30, aproximadamente. Acima da Lua, será possível identificar, também a Oeste, os planetas Vênus (na Constelação de Câncer) e Marte (na Constelação de Leão), até por volta das 21h. Na área que corresponde à Constelação de Aquário, Saturno ascenderá, ao Leste, por volta das 22h30. Da mesma forma, Júpiter brilhará nas dependências da Constelação de Áries, surgindo ao Leste, a partir das 3h da manhã da quarta-feira, dia 21. Ambos os gigantes gasosos ficarão visíveis até o nascer do Sol.

Áries: seja mais você, mas não tente forçar a barra, ariano. É preciso agir com simpatia, fazendo bom uso do seu poder de persuasão.

Touro: é preciso esperar o momento certo de agir, alinhando os seus sentimentos à sua ação, taurino. Cuide dos temas de casa e de família.

Gêmeos: cuidado ao querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, geminiano. É preciso acalmar a mente para atingir os seus objetivos.

Câncer: saiba o que é prioridade e não perca o seu tempo com o que não faz sentido para você, canceriano. É preciso saber poupar energia.

Leão: use a sensibilidade a seu favor, leonino. É preciso agir de maneira natural e, ao mesmo tempo, intuitiva.

Virgem: o astral traz um toque de introspecção para você, virginiano. É hora de se perceber com mais atenção, usando o seu sexto sentido para planejar os próximos passos.





Libra: pense no futuro, mas sem esquecer do presente, libriano. É fundamental acumular experiências para saber onde você quer chegar.

Escorpião: use a sua liderança de maneira estratégica, escorpiano. O céu ajuda você a crescer e a se desenvolver, mas é preciso agir com inteligência.

Sagitário: é hora de acreditar, sagitariano. Siga os seus instintos, só tomando cuidado com possíveis exageros.

Capricórnio: é hora de olhar nas entrelinhas e perceber quem, de fato, está envolvido com os seus projetos. O momento pede comprometimento.

Aquário: atue em parceria, mas tenha cuidado para não pesar nas cobranças, aquariano. É hora de você buscar equilíbrio e apoio.

Peixes: o dia pode ser corrido, mas mesmo assim é preciso avançar com leveza, pisciano. Faça o que é necessário, mas sem se desgastar demasiadamente.

