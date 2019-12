Confira o que abre e o que fecha no Rio de Janeiro na semana de Natal

O MetrôRio manterá operação especial na manhã de hoje (23) para a chegada do Papai Noel no Maracanã, no evento Natal Show de Bola, programado para terminar às 12h30. O horário de pico será estendido, com a circulação de trens extras e reforço nas bilheterias e segurança.

O sistema vai funcionar normalmente hoje (23) e amanhã (24), de 5h até a meia-noite e transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações compartilhadas entre Botafogo e Central. No feriado do dia 25, segue o esquema de fim de semana, de 7h às 23h, e transferência na Estação Estácio.

Na Supervia, os trens metropolitanos funcionarão amanhã (24) com o esquema de sábado, e no dia 25 seguindo a operação de domingos e feriados. A Estação Central do Brasil terá acesso das 4h45 às 21h10 nesta terça-feira (24) e de 5h45 às 20h35 na quarta-feira (25). Algumas estações e acessos estarão fechadas. Confira a lista no site da Supervia.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) vai funcionar normalmente, com as três linhas operando até A meia-noite. Hoje (23), quinta-feira (26) e sexta-feira (27), os intervalos serão os de dias úteis, com o máximo de 7 minutos nos horários de pico. Nos dias 24 e 25, os horários serão os de fins de semana e feriados, com intervalos de 10 a 20 minutos. Como atração, o Papai Noel será o condutor de um dos trens amanhã (24).

Atrações turísticas

O Trem do Corcovado, que leva ao Cristo Redentor, está com funcionamento de alta temporada, com ingressos a R$ 82 inteira. As saídas são a cada meia hora, de 8h às 19h, todos os dias.

O Bondinho do Pão de Açúcar vai fechar a bilheteria às 15h50 de amanhã (24), com a última subida da Praia Vermelha para o Morro da Urca às 16h e a última descida às 17h. No dia 25, o parque e a bilheteria abrirão às 9h, com subida do primeiro teleférico às 9h10. Para os mais animados e com melhores condições físicas, é possível chegar gratuitamente ao Morro da Urca por uma trilha com acesso pela Pista Cláudio Coutinho.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que normalmente funciona de 12h às 18h nas segundas-feiras, abriu mais cedo hoje, às 8h, e fecha às 18h. Amanhã (24), o parque funciona de 8h às 14h e não abre no dia 25.

O Aquário Marinho do Rio (AquaRio) vai permitir entradas no dia 24 até as 13h e encerra as atividades às 14h. No dia 25, abre às 12h e fecha às 18h. O Centro Cultural Banco do Brasil não vai funcionar nos dias 24 e 25 de dezembro.

Saúde

Hoje (23), as unidades de Atenção Primária, policlínicas e ambulatório dos hospitais da Secretaria Municipal de Saúde terão expediente normal, amanhã (24), funcionam até o meio dia e não abrem no dia 25.

Nos três dias, os locais que funcionam 24 horas, como unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras que não admitem paralisação funcionam ininterruptamente.

O Laboratório Municipal de Saúde Pública e o Pronto Atendimento da Fiscalização Sanitária estarão em esquema de plantão. Confira quais são as unidades 24 horas no site da SMS.

Na rede estadual, as emergências da Secretaria de Estado de Saúde (SES), como hospitais e UPAs, funcionam 24 horas. As unidades sem emergência, como Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais (Riofarmes), Centro Estadual De Diagnostico De Imagem (RioImagem) e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Iaserj), estarão fechados nos dias 24 e 25, conforme os agendamentos prévios feitos com os pacientes.

Doação de sangue no Hemorio pode ser feita inclusive no dia 25, já que a unidade funcionará normalmente todos os dias, de 7h às 18h, com exceção do dia 1º de janeiro.