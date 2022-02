Confira o passo a passo de como criar conteúdos que vendem

Diversas empresas adotam o Marketing de Conteúdo como estratégia para conseguir mais clientes. E isso faz com que muitos se perguntem: afinal, como criar conteúdos que vendem?

Um dos principais canais para a produção de conteúdos, com fins comerciais, é um blog corporativo. Por isso, essa dúvida é tão frequente, pois é difícil imaginar a conversão de um texto em receita.

Assim, este artigo tem como finalidade mostrar esse caminho que começa com um texto escrito com base estratégica e termina com práticas de e-mail marketing.

Vamos em frente?

Quais são os elementos da estratégia de um conteúdo?

O primeiro passo para produzir um bom conteúdo é saber para quem escrever. Além disso, é importante escolher um assunto que seja de interesse do leitor.

Para isso, é necessário conhecer alguns pontos principais da estratégia como: persona, jornada de compra e canais digitais.

O que é a persona?

Também conhecida como buyer persona, é um personagem semi-fictício que representa o cliente ideal que você quer conquistar por meio do conteúdo.

A persona reúne as principais características do seu público-alvo. Dessa forma, torna-se mais fácil levantar os assuntos de todos que você precisa atingir por meio do texto e escrevê-lo usando a linguagem certa.

Exemplo de persona: Juliana, 36 anos, professora do ensino médio, gosta de viagens (apesar de não ter dinheiro para viajar com frequência).

O que é a jornada de compra?

Antes de comprar um produto ou serviço, todos os consumidores passam por uma jornada que, no Marketing de Conteúdo, é representada pelo funil de vendas.

O funil é dividido em três etapas:

topo : momento em que a persona está com um problema;

: momento em que a persona está com um problema; meio : fase em que ela busca formas de resolver o problema;

: fase em que ela busca formas de resolver o problema; fundo: momento em que, finalmente, encontra uma solução.

O texto a ser escrito precisa ter como base uma dessas etapas do funil que têm finalidades distintas. Vejamos como seriam as etapas da jornada de compra da Juliana, persona que usamos a título de exemplo algumas linhas acima:

topo do funil : Juliana quer viajar, mas não tem dinheiro;

: Juliana quer viajar, mas não tem dinheiro; meio do funil : Juliana começa a buscar destinos mais baratos, além de passagens e hospedagem econômicas;

: Juliana começa a buscar destinos mais baratos, além de passagens e hospedagem econômicas; fundo do funil: Juliana aproveita uma promoção e compra um pacote que inclui todos os serviços do seu interesse.

Vamos considerar que Juliana seja a persona de uma agência de viagem. Guarde essa informação, pois ela será usada em outros exemplos ao longo deste artigo.

Quais canais digitais devem ser escolhidos?

Ao conhecer bem a sua persona, você consegue identificar quais são os canais da internet que ela usa para informação e entretenimento: redes sociais, fóruns, newsletters, grupos etc.

Assim, ao produzir o conteúdo no blog, ele poderá ser compartilhado nesses canais. Se você perceber que o seu público está mais presente no Twitter, por exemplo, não faz sentido colocar mais foco no LinkedIn.

Como criar conteúdos que vendem?

A seguir, apresentamos as cinco etapas necessárias para produzir um bom texto. Sabe aquele “branco” que ocorre na hora de começar a escrever? Ao seguir as dicas abaixo, isso não acontecerá mais.

1) Escolha a palavra-chave

O artigo deverá ter como base uma palavra-chave, isto é, um termo que as pessoas inserem em buscadores como o Google para encontrar conteúdos.

Por meio de ferramentas gratuitas como o “Planejador de Palavras-Chaves” e de outras pagas como o SEMRush, você consegue encontrar as palavras mais procuradas pelo público.

Ela deverá estar presente em pontos estratégicos do texto como: primeiro parágrafo, subtítulo e último parágrafo.

2) Crie o título e os subtítulos

Esta etapa é voltada a saber quais serão os tópicos abordados no texto. Vamos usar a agência de viagem como exemplo mais uma vez.

O título do texto a ser escrito tendo como base a persona Juliana se chama “4 pontos turísticos que você precisa conhecer no Rio de Janeiro”. Assim, cada subtítulo terá como tema esses quatro lugares que podem ser praias, restaurantes, parques e casas noturnas.

3) Escreva o texto de cada subtítulo

Em seguida, escreva o conteúdo dentro de cada subtítulo. Se o objetivo for redigir um artigo de 1000 palavras, você pode dedicar 200 palavras para cada subtítulo.

As 200 palavras restantes podem ser divididas em duas partes: metade para a introdução e a outra para a conclusão.

4) Escreva a conclusão

A conclusão do texto deve convencer o leitor a tomar uma decisão. Se o conteúdo for do tipo topo de funil, os últimos parágrafos podem sugerir a leitura de mais um artigo.

Por outro lado, caso o foco tenha sido o meio do funil, convidá-la a ser lead é uma boa forma de finalizar o conteúdo (falaremos sobre isso mais adiante). Mas, se for fundo de funil, você pode concluí-lo com a oferta de um produto ou serviço.

5) Escreva a introdução após finalizar o conteúdo

Sim, é recomendável que a introdução seja feita por último, pois você terá uma visão geral do texto a ponto de escrever uma introdução baseada no problema da persona e que a motive a ler o conteúdo até o fim.

Como converter os seus textos em vendas

Depois que as pessoas fazem a leitura do seu texto, é preciso pôr em prática algumas ações que vão além do conteúdo no blog. Acompanhe!

Transforme os leitores em leads

É fundamental que o blog tenha um formulário para a pessoa se tornar uma lead ao fornecer dados como nome, e-mail e telefone.

Porém, ela não passará essas informações a troco de nada. Por isso, ofereça em troca a assinatura da newsletter ou algum tipo de material rico como um ebook. Atente-se também às regras da LGPD.

Faça a nutrição das leads

Quando falamos em nutrir as leads, nos referimos ao envio de conteúdos por e-mail marketing. Uma sugestão é usar o Princípio de Pareto, ou seja, dedicar 80% dos e-mails a conteúdos informativos, como uma newsletter, e 20% a ofertas comerciais.

Estimule as leads a comprar o seu produto ou serviço

Os e-mails com foco em vendas deverão ser escritos com base no modelo comercial: simples ou complexo.

Se as suas vendas forem simples, isto é, que podem ser feitas diretamente pela internet, como nas lojas virtuais, a chamada final poderá ser o link do e-commerce. Se forem complexas a ponto de precisarem passar por um vendedor, o fim do e-mail precisa ser o contato desse representante.

Assim, ao seguir os passos apresentados ao longo deste artigo, suas técnicas de como criar conteúdos que vendem aumentarão as chances de sucesso ao trazer boas oportunidades de negócio!

