Confira o horóscopo para todos signos neste final de semana, 08 e 09

O céu está sensível, sensorial e cheio de sexto-sentido. Tem espaço para diálogos abertos e também para comunicações sutis, tudo ao embalo de um bom vinho e fondue para quem sabe apreciar e compartilhar as coisas boas da vida. É assim que está o astral deste fim de semana, dias 8 e 9, que conta com a Lua Nova passando entre os signos de Câncer e Leão ao passo em que Marte ingressa no signo de Touro.

O planeta vermelho, regente da ação, da guerra, da conquista – e também patrono dos signos de Áries e Escorpião – muda de território zodiacal, deixando o seu domicílio ariano para adentrar os domínios de seu exílio, em Touro. Com isso, é como se o mais aguerrido dos planetas ficasse mais precavido, já que estará oposto às águas escorpianas, onde se sente em casa.

Dessa maneira, o contexto pede mais consistência nas ações, ainda que cada passo demande mais tempo. Contudo, para muito além de uma mera lentidão, Marte em Touro evoca a coragem para fincar o pé diante de uma decisão. E, no campo da sexualidade, esse posicionamento astrológico requer mais foco na sensorialidade e no conforto. Então, nem pensar naquelas abordagens demasiadamente diretas ou que deixam o romantismo de lado.

Sabe aquela coisa de “comer pelas beiradas”? Pois é, o clima está mais para quem chega de mansinho do que quem vai com muita sede ao pote. É para aquecer bem antes de partir para o jogo e lembrar que toda noite memorável começa com um bate papo envolvente e uma boa dose pequenos prazeres.

Nada mal para o descanso semanal que também conta com uma Lua Nova tímida, ganhando corpo gradualmente, para ingressar, na tarde do domingo, dia 8, no expansivo signo de Leão, depois que Marte já estiver devidamente aterrado nos domínios taurinos. Contando que o belo Vênus ainda está agarrado com o Sol, ambos no signo de Gêmeos, então o fim de semana realmente favorece aos que querem colocar as cartas na mesa.

Então, se houver alguma relação ou situação que precise de mais clareza na comunicação, a hora é agora! O que você quer é o mesmo que o outro? Se sim, é hora de passar dos petiscos ao prato principal. Se não, bem…. Então peça a conta, com elegância, e agradeça pela companhia. Ninguém merece investir o seu tempo e a sua energia no que não vai para frente!

Observe: com cerca de 10% de iluminação, mas ganhando corpo a cada dia, a Lua Nova estará pouco acima do horizonte Oeste, depois do pôr do Sol, tanto no sábado, dia 7, quanto no domingo, dia 8. Passando dos domínios da Constelação de Gêmeos para a área da Constelação de Câncer, ao longo do fim de semana, será possível visualizar a rainha da noite se aproximando à longitude de Procyon, a estrela Alfa da austral Constelação do Cão Menor.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries: o fim de semana estimula o autocuidado e a atenção às suas questões mais fundamentais, ariano. Aproveite o intervalo semanal para investir em você.

Touro: você fica energizado neste fim de semana, taurino. Cuide do seu corpo e dê aquela reforçada na autoestima.

Gêmeos: é importante estar atento às pessoas e prestar atenção nas questões mais concretas da sua vida, geminiano. Divirta-se sem gastar muito.

Câncer: é hora de ter mais clareza sobre os seus sentimentos e necessidades internas, canceriano. Encare o que precisa ser prioridade e siga em frente.

Leão: você está sensível e aberto às sutilezas, leonino. Busque trocar com as pessoas e perceba tudo nas entrelinhas.

Virgem: esteja aberto a novos conhecimentos e invista em cultura neste fim de semana, virginiano. O astral favorece o seu aprendizado.

Libra: você está profundo e terá oportunidades para perceber quem está na mesma sintonia, libriano. Então perceba quem nutre os mesmos valores que você.

Escorpião: dê atenção às pessoas que nutrem as mesmas expectativas que você, escorpiano. O céu favorece as conversas profundas e o alinhamento de expectativas.

Sagitário: faça boas parcerias e alianças, sagitariano. Aliás, aproveite o fim de semana para investir nas conversas produtivas.

Capricórnio: preste atenção em quem investe nas relações da mesma maneira que você, capricorniano. É hora de saber com quem compartilhar a sua vida mais íntima.

Aquário: circule e veja gente, aquariano. Aliás, é um bom momento para investir em atividades simples e em boa companhia.

Peixes: seja espontâneo, pisciano. O momento pede que você manifeste o melhor de você mesmo, sendo sincero sobre o que espera das pessoas.