Confira o horóscopo para todos os signos no último fim de semana de 2024

O último fim de semana de 2024 se inspira na fé para revisar valores e avaliar aprendizados. Com a Lua Minguante já bem próxima ao Sol e, portanto, ausente do céu noturno, a noite fica mais escura, a paisagem mais estrelada e o astral mais introspectivo. Preparado para desapegar?

Sim, a palavra-chave é desapegar, esse verbo transitivo indireto que requer complemento. Então, você quer desapegar de quê? Na segunda-feira, dia 30, a Lua Nova acontece em Capricórnio, o mais workaholic dos signos zodiacais, o que fará com que 2025 comece a se desenhar antes mesmo do Réveillon e da hora da virada. E é assim que este fim de semana derradeiro pede reflexão sobre o que precisa ficar para trás para que os projetos futuros, especialmente no campo da carreira, possam se concretizar.

E é sob esse contexto que o astral deste sábado, dia 28, e domingo, dia 29, toca fundo na alma daqueles que, ao longo do ano, sofreram com a famosa “síndrome do fim de semana”. Nome informal dado à crescente ânsia que algumas pessoas têm de que precisam fazer o intervalo de descanso semanal “valer à pena”, esse tipo de comportamento precisa de melhor direcionamento. Ele toma forma com a busca incessante por atividades altamente estimulantes e extravagantes, o que impede o descanso e tem um impacto emocional considerável.

Outra faceta dessa mesma situação recebeu o nome de “síndrome de domingo” e reflete aqueles que começam a se deprimir ou a ficar ansiosos só de pensar que já é véspera de segunda-feira. Na raiz desses dois casos, está uma grande frustração não somente com os caminhos da vida profissional, mas também da vida privada, de quem se sente cobrado socialmente de ter que ostentar uma agenda de atividades que nem sempre corresponde aos seus sonhos ou possibilidades reais.

Então, para fazer um bota-fora de qualquer influência nesse sentido, aproveite este último fim de semana do ano para fazer algo simples. Converse com alguém querido, descanse despretensiosamente, faça algo leve pela sua saúde e, sobretudo, pense em como o ano que vem pode ser mais leve! Afinal, trabalhar pesado é parte do jogo e costuma acontecer na vida de quase toda pessoa bem sucedida, mas ninguém consegue ter foco para se desenvolver se não encontrar valor nos pequenos atos que tornam o cotidiano mais saboroso.

Descanse: falta pouco para a chegada de 2025!

Observe: dada a proximidade ao Sol, a Lua Minguante já está pouco iluminada e chega bem tarde ao céu. Entre a Constelação do Serpentário e a Constelação de Sagitário ao longo do fim de semana, a rainha da noite ascende ao Leste pouco antes do amanhecer. Vale então aproveitar o momento para tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Marte surge no horizonte pouco antes das 21h, em meio às estrelas da Constelação de Câncer. Júpiter e Saturno, por sua vez, poderão ser vistos no céu desde o pôr do Sol e em parte da madrugada. O primeiro estará em meio à Constelação de Touro, deslocando-se em direção ao Oeste até depois das 3h30, enquanto o segundo estará nas dependências da Constelação de Aquário até quase às 23h, quando ficará abaixo da linha do horizonte.

Áries: aproveite o fim de semana para descansar e explorar novas possibilidades, ariano. O céu pede mais ousadia e experimentação.

Touro: esteja preparado para viradas e mudanças de direção, taurino. O céu pede mais ousadia e capacidade de mudar.

Gêmeos: o fim de semana favorece os seus relacionamentos e as trocas entre pessoas queridas, geminiano. Busque cercar-se de boas companhias.

Câncer: cuide de você, do seu corpo e da sua alimentação, canceriano. Aproveite esse momento para ficar mais leve.

Leão: invista na sua criatividade e faça algo que agrade os seus sentidos, leonino. O céu pede mais tempo dedicado a você mesmo.

Virgem: esteja mais com a família e invista em atividades simples e íntimas, virginiano. É hora de se preservar.

Libra: estimule a sua mente e busque aprendizado, libriano. É preciso estar antenado e conversar com as pessoas para crescer.

Escorpião: faça o que é necessário e evite exageros, escorpiano. O céu pede mais objetividade, lembrando que menos pode significar mais.

Sagitário: use a sua intuição de maneira produtiva, sagitariano. É importante ter foco, cuidar do seu corpo e renovar as energias.

Capricórnio: cuide da sua energia e invista na espiritualidade, capricorniano. É fundamental que você cuide do seu universo sutil.

Aquário: pense no futuro, aquariano. Aliás, cerque-se de pessoas que ajudam você a sonhar de maneira mais consistente.

Peixes: é hora de buscar onde você pode crescer, pisciano. Faça planos concretos e ambiciosos ao mesmo tempo.