Confira o horóscopo para todos os signos no último dia de fevereiro

O segundo mês do ano chega ao fim com astral cheio de misticismo, mas também ávido por deixar crendices sem fundamento para trás. Neste 29 de fevereiro, um dia que só acontece a cada quatro anos, o astral quer mais esclarecimento e o fomento a uma espiritualidade mais consciente.

A Lua Cheia avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Escorpião, incentivando mudanças e transformações profundas. Nas águas desse aracnídeo peçonhento, a rainha da noite fará um aceno harmônico ao trio formado pelo Sol, Saturno e Mercúrio, no signo de Peixes. Unindo as águas mais ligadas aos temas ocultos no zodíaco, esse aspecto transpira magia, mas pede mais lucidez.

Com isso, vale estar atento aos boatos que promovem misticismo sem fundamento ou qualquer respaldo histórico. O fato de o mês de fevereiro, em 2024, ter um dia a mais é tão somente um ajuste de calendário, essa invenção humana que, em diversas culturas, serve para medir o tempo. Mas tem gente que resolve colocar uma dose de crendice em tudo isso, por incrível que pareça!

Não, os anos bissextos não têm qualquer significado esotérico! E, não, também não têm qualquer relação com a astrologia. Aliás, essas duas formas de organização e entendimento do tempo são opostas. Para conceituar: a astrologia trabalha com posições exatas dos astros no céu, aqui na Terra. As referências de data, horário e local servem apenas para localizar, com os cálculos de geometria celeste, os planetas e estrelas no céu, já que se sabe o seu ritmo de deslocamento diário.

Os calendários, por sua vez, resultam do esforço humano para poder planejar a vida. Aqui no Ocidente, utiliza-se o calendário gregoriano, desde 1582. Introduzido pelo Papa Gregório XIII, ele fez melhorias no calendário juliano, usado anteriormente. O motivo para que aconteçam os anos bissextos é pelo fato de que a Terra leva um pouco mais de 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. São exatamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos ao todo.

Então, para que essa diferença não acabe causando discrepâncias com o passar do tempo, instituiu-se uma conta que arredonda essas horas adicionais. Como são quase 6 horas a mais, então, a cada quatro anos faz-se um ano de 366 dias. Assim, é possível fazer ajustes de maneira mais prática.

No céu, o movimento dos planetas segue o mesmo passo. E não há nada de diferente no astral por ser ano bissexto. Então, se você ouvir por aí alguém praguejando com profecias bizarras em função do 29 de fevereiro, não dê a mínima. É um dia como outro qualquer. Aliás, é bom se fixar naquilo que independe do calendário terrestre: Saturno, o mais estruturado dos planetas, está de mãos dadas com o Sol. Então, ilumine as ideias e não se deixe levar por leviandades!

Observe: com cerca de 70% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 21h30, ficando depois visível até o nascer do Sol da sexta-feira, dia 1° de março. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, estando alinhada também a Acrux, a estrela Alfa da Constelação do Cruzeiro do Sul.

Áries: o céu está cheio de profundidade para você, ariano. Faça alianças com quem você pode confiar.

Touro: invista no diálogo e esteja mais próximo das pessoas que você gosta, taurino. É preciso saber ser diplomático.

Gêmeos: organize sua agenda e aproveite o dia para realizar bastante coisa, geminiano. É hora de você se cuidar e também direcionar a sua energia.

Câncer: você está sensível e bastante antenado, canceriano. Aproveite o poder de persuasão em alta para conquistar mais espaço no que você quer.

Leão: dê atenção à família e à sua intimidade, leonino. É importante que você tenha clareza sobre as suas intenções.





Virgem: você está cheio de ideias, virginiano. É hora de conversar, expor os seus pontos de vista, só tomando cuidado para não se exceder.

Libra: é hora de ter foco, libriano. O momento pede para você investir o seu tempo de maneira mais inteligente.

Escorpião: você está sensível e bastante cheio de ideias, escorpiano. Perceba melhor o seu entorno para tomar atitudes certeiras.

Sagitário: cuide do seu nível de energia e evite desgastes, sagitariano. Cuide da sua espiritualidade.

Capricórnio: procure boas amizades e companhias, capricorniano. É importante que você consiga se cercar de gente construtiva.

Aquário: planeje-se, aquariano. Aliás, use o seu carisma para poder exercer a liderança de forma mais consciente.

Peixes: esteja aberto às opiniões dos outros e siga em frente, pisciano. O momento é de bastante crescimento e aprendizado.

