Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 9 e 10 de dezembro

Virginia Gaia 09/12/2023 - 0:10 Para compartilhar:

Na vida, é preciso morrer para renascer! Por mais dramático e extremista que pareça essa afirmação, o fato é que o novo só tem lugar quando algo velho abre espaço. Seja pelo nível de atenção ou pela capacidade de gerenciar algo, só é possível renovar-se quando há disposição para que algo realmente novo possa nascer.

É com essa reflexão que o céu deste fim de semana evoca o mais profundo desejo de transformação. Com a Lua Minguante em seus estágios finais, visto que a Lua Nova acontece na terça-feira, dia 12, o astral realmente manda o recado do menos é mais, pedindo desapego. E tudo isso fica ainda mais forte, pois a rainha da noite mergulhará nas profundas águas do signo de Escorpião.

Enquanto nada nos territórios escorpianos, o nosso satélite natural abraçará o planeta Vênus, patrono dos relacionamentos e também do prazer. Ao se agarrar com o planeta vizinho aqui da Terra, a Lua estará iluminando a atual oposição entre Vênus e o gigante Júpiter, regente da sabedoria e também da expansão, na metafísica astrológica. Dessa maneira, o astral testa o valor das relações, levando luz também a temas tabu que possam estar ainda escondidos debaixo dos lençóis.

Também em tensão com Urano, no signo de Touro, e em harmonia com Saturno, em Peixes com a Lua parece pedir que cada um encontre a si mesmo antes de mais nada. Pois quem não se conhece o suficiente acaba tendo que ceder aos caprichos dos outros. Que tal então aproveitar tudo isso para se questionar quem é quem na sua vida?

Seja nas companhias ocasionais, mas especialmente nas relações íntimas, é preciso estar próximo. E isso significa muito mais do que estar ao lado, pois é para estar presente, mesmo que à distância. Lembre-se: amizades de verdade e amores profundos são para toda a vida. Nesse sentido, quem está de passagem é porque não tem mesmo muito a acrescentar no longo prazo.

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chegará ao céu quase na hora do amanhecer. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará ao Leste, pouco abaixo do planeta Vênus, em sua fase como Estrela da Manhã. Dessa forma, os planetas que ficarão por mais tempo visíveis no céu são Júpiter, em meio à Constelação de Áries, e Saturno, nas dependências da Constelação de Aquário. Ambos poderão ser observados desde o pôr do Sol, sendo que Júpiter passará do horizonte Oeste pouco depois das 2h30 da madrugada, e Saturno logo após às 23h30.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: vença seus medos, ariano. O céu pede mais desapego e exercício dos seus desejos. Só cuidado com possíveis exageros.

Touro: é hora de buscar mais harmonia nas suas relações pessoais, taurino. Use a sua intuição para poder dialogar com mais assertividade.

Gêmeos: organize a sua rotina e cuide melhor da sua saúde, geminiano. O momento pede menos atividades e mais qualidade de vida.

Câncer: o astral traz mais sensualidade e oportunidades para você seduzir, canceriano. Só tenha cuidado para não ser muito direto.

Leão: é hora de arrumar a casa, leonino. É importante estar próximo de quem você gosta, mantendo o equilíbrio interno.

Virgem: comunique-se com sabedoria, virginiano. O momento pede mais atenção aos detalhes e às reações das pessoas.

Libra: divirta-se, mas sem gastar muito, libriano. O céu pede mais senso de prioridade e atenção ao que é fundamental.





Escorpião: você está cheio de energia e com a intuição aflorada, escorpiano. Cuide de você e dê uma injeção de gás na sua autoestima.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. É hora de cuidar da sua espiritualidade, também dormindo bem para descansar e prestar atenção nos seus sonhos.

Capricórnio: é hora de estar com os amigos, mas sem se deixar levar apenas pelas opiniões alheias, capricorniano. Comunique o que você quer.

Aquário: planeje-se, aquariano. É hora de se preparar para o fim do ano e a agenda do que ainda está por vir.

Peixes: é hora de investir em conhecimento e também nos programas culturais, pisciano. Busque ser flexível em relação a novas ideias e opiniões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias