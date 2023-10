Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 7 e 8 de outubro

“Deus não joga dados com o universo”, disse o renomado físico alemão Albert Einstein, referindo-se ao que instiga a curiosidade humana há milênios, mas permanece sem resposta: afinal, o futuro está determinado ou tudo evolui por obra do mais absoluto acaso? Seja como for, há quem diga que Deus está nos detalhes. E o diabo também. Neste fim de semana, o céu inspira indagações dessa profundidade ao passo em que também evoca a observação do mínimo que pode significar o máximo.

Fortemente influenciado pela Lua Minguante que dá o clima da segunda temporada de eclipses de 2023 , o astral do descanso semanal deste sábado, dia 7, e domingo, dia 8, pede pra diminuir o ritmo, de corpo e alma! Avançando entre os signos de Câncer e Leão, a rainha da noite evoca revisão interna, introspecção e valorização das próprias qualidades sem, no entanto, negligenciar o que precisa de melhoria.

Assim, o que, por princípio, já requer olhar mais sensível fica ainda mais evidente. Mas não de maneira óbvia, pois é hora de prestar atenção – mesmo – nos detalhes e em tudo o que está no entorno. Até porque, na noite do domingo, o planeta regente do equilíbrio e dos relacionamentos, Vênus, ingressa no detalhista signo de Virgem. Dessa maneira, o universo parece evocar mais cuidado e capricho com as pequenezas do cotidiano que têm o poder de trazer mais prazer e beleza na prática.

E é dessa forma que o céu vai, aos poucos, desenhando o contexto para o Eclipse Solar Anular, do próximo dia 14 de outubro, e também do Eclipse Lunar Parcial, de 28 de outubro. Sempre confrontando passado e futuro, os dias imediatamente anteriores e posteriores a esses belos espetáculos naturais costumam ser carregados de simbolismo.

Por isso, vale aproveitar o fim de semana não somente para descansar e diminuir o ritmo, mas também para se perguntar: o que o passado tem a ensinar? E como é possível fazer melhor no presente para ter um futuro melhor? Lembre-se: os dados do universo estão nos detalhes!

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 2h00 da madrugada do domingo, dia 8, sendo posteriormente encoberta pela luz solar, ao amanhecer. Nas dependências da Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Al Tarf, a estrela Beta desse conjunto estelar. Na madrugada seguinte, de domingo para segunda-feira, dia 9, o nosso satélite natural chegará ao céu por volta das 3h, com pouco mais de 20% do corpo iluminado. Na divisa com a Constelação de Leão, a Lua estará na mesma longitude de Dubhe, a estrela Alfa da Constelação da Ursa Maior que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização, no Hemisfério Sul.

Áries: faça as coisas do seu jeito e divirta-se, ariano. O astral pede boas companhias e prazer na medida certa.

Touro: é hora de valorizar os programas simples e feitos na sua intimidade, taurino. Esteja mais próximo de quem ama você.

Gêmeos: esteja em diversos lugares e troque ideias, geminiano. Só não se esqueça de priorizar qualidade em vez de quantidade.

Câncer: o seu magnetismo está em alta, canceriano. No entanto, mesmo assim, é importante saber se preservar.

Leão: procure dormir bem e usar a intuição na medida certa, leonino. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar em um nível amplo.

Virgem: aproveite o fim de semana para conectar-se melhor com a sua espiritualidade, virginiano. O céu pede para você ser mais atencioso com suas necessidades sutis.

Libra: seja mais seletivo e preste atenção nas companhias que estiverem à sua volta, libriano. É hora de valorizar as amizades certas.





Escorpião: pense no seu futuro e não esqueça dos detalhes, escorpiano. O céu pede mais planejamento e responsabilidade.

Sagitário: é hora de honrar os seus valores e seguir em frente, sagitariano. Aliás, aproveite o fim de semana para investir nos temas intelectuais.

Capricórnio: preste atenção nas pessoas e em que apoia você de verdade, capricorniano. Só cuidado para não querer controlar demais as coisas.

Aquário: divida as suas questões mais íntimas com quem faz toda a diferença na sua vida, aquariano. É importante que saiba dialogar.

Peixes: organize a rotina e procure investir na sua saúde, pisciano. O momento pede mais atenção ao seu dia a dia.

