Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 6 e 7 de janeiro

O que move você? A possibilidade de investigar mistérios ou o encontro de uma verdade que as explique? Neste fim de semana, o primeiro de 2024, o astral está tão profundo quanto motivado pela fé.

No sábado, dia 6, e também em boa parte do domingo, dia 7, a Lua Minguante avançará pelos domínios do signo de Escorpião. No final da tarde dominical, a rainha da noite deixa os enigmáticos domínios escorpianos para adentrar na senda do arqueiro idealista, no signo de Sagitário. Dessa maneira, o céu incentiva o contato com o que há de mais misterioso e oculto para, depois, incentivar a fé.

Considerando que a fase da Lua Minguante é a mais reflexiva em toda Lunação – nome técnico que se dá ao ciclo de interações entre Sol e Lua, responsável pelas fases lunares – o astral é mesmo bastante promissor para quem quer pensar e repensar sobre si e sobre o mundo. Na prática, esse caminho todo também incentiva o contato com o misticismo e a religião, evidenciando suas similaridades e também suas diferenças.

Na linguagem cotidiana, costuma-se chamar de esoterismo, ocultismo ou misticismo o conjunto de práticas que envolve rituais que não estejam agrupados e subordinados a uma instituição. As simpatias de ano-novo, por exemplo, ilustram bem isso. As pessoas usam roupas de cores específicas, comem alimentos outrora dedicados a diferentes deuses e fazem votos com uma série de pequenas atividades ritualísticas.

Já a religião segue outro caminho. Os rituais são praticados por sacerdotes treinados, na maior parte das vezes, mantidos pelos fiéis que depositam neles as funções de intermediários para um contato com o divino. Guardados sob um conjunto de crenças que traduzem o pensamento de algum guru ou doutrina que segue uma diretriz única, a religião é vivida em rituais guiados e coletivos.

Dessa maneira, com um astral que mergulha primeiro no ocultismo escorpiano para, depois, incentivar a fé sagitariana, o fim de semana abre espaço para diferentes formas de acreditar e se depositar os votos para o ano que mal começou. E tudo isso acontece com o Sol e também com Marte, ambos relacionados ao senso de individualidade, avançando a passos largos pelo empreendedor e ambicioso signo de Capricórnio.

Por isso, vale aproveitar a pausa semanal para aceitar o intangível e abraçar a fé, seja ela qual for. Afinal, o ano mal começou e há muito – mas muito, mesmo – o que se fazer e realizar para fazer acontecer ainda este ano!

Observe: na madrugada de sábado para domingo, a Lua Minguante ascende ao Leste, com cerca de 20% de iluminação, depois da 1h30. Ficando visível até o amanhecer, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, alinhada também a Azelfafage, a estrela Pi da boreal Constelação do Cisne. Por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, esse conjunto estelar é de difícil visualização para observadores no Hemisfério Sul. Já na madrugada de domingo para segunda-feira, dia 8, o nosso satélite natural surge no horizonte Leste, quase às 2h30, com pouco mais de 10% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Escorpião, a Lua se aproximará das estrelas que desenham as garras desse mítico artrópode, podendo ser vista até o amanhecer.

Áries: O astral ajuda você a se conectar com as suas crenças e também a buscar conhecimento, ariano. Invista em programas culturais.

Touro: é importante saber em quem você pode confiar de verdade, taurino. O céu incentiva as trocas íntimas e privadas.

Gêmeos: faça programas simples, mas não deixe de agir em parceria, geminiano. O céu pede boas companhias no cotidiano.

Câncer: você está inspirado e com a criatividade em alta, canceriano. Invista em você e faça algo simples e divertido.

Leão: procure direcionar o seu tempo para a sua intimidade, leonino. Esteja aberto para as atividades em família.





Virgem: incentive as conversas profundas com quem está mais próximo a você, virginiano. É importante saber com quem você pode se abrir.

Libra: tenha foco e chegue mais longe, libriano. É hora de conhecer mais e melhor, explorando novos conhecimentos e lugares.

Escorpião: dê atenção ao que realmente vale a pena, escorpiano. É hora de você investir no que é fundamental e produtivo neste momento.

Sagitário: cuide da sua energia e do seu bem-estar, sagitariano. O fim de semana incentiva o descanso e o cuidado com a sua saúde.

Capricórnio: é hora de perceber quem são as pessoas na entrelinhas, capricorniano. Esteja pronto para surpresas.

Aquário: seja ousado e responsável ao mesmo tempo, aquariano. O céu pede para que você busque novas maneiras de inovar e obter apoio.

Peixes: aja em consonância com as suas crenças, pisciano. É preciso avançar de maneira bem embasada e estruturada.

