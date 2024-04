Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 6 e 7 de abril

Virginia Gaia 05/04/2024 - 22:14 Para compartilhar:

O fim de semana promete fortes emoções! Nos dias que antecedem o Eclipse Solar Total que acontece na próxima segunda-feira, dia 8, a Lua Minguante já está ausente do céu, se preparando para o seu encontro mensal com o astro-rei que, desta vez, terá um sabor especial. Assim, o astral está propício às sensações de borboletas no estômago, já que é como se a rainha da noite estivesse separando o seu melhor figurino para seduzir o Sol, em um jantar a dois, até ofuscar seu brilho.

Eclipses Solares são fenômenos de rara beleza e, por conta disso, receberam interpretações simbólicas das mais profundas. Nas mais diversas culturas, esses encontros entre o Sol e a Lua são representados como marcos de mudanças amplas e revelações intrigantes. Hoje, mesmo com o avanço da pesquisa científica e a exploração aeroespacial, ainda não conseguimos identificar outro planeta na imensidão do cosmos com condições de oferecer um espetáculo natural similar.

Ocultamentos abrangentes e dramáticos, eles só acontecem neste planeta azul porque o Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas nosso satélite natural está exatamente 400 vezes mais próximo da Terra. É por conta dessa incrível coincidência que é possível ver a dama da noite roubar totalmente a luz da estrela central do Sistema Solar, nem que seja só por alguns minutos, na perspectiva do observador terrestre.

Do ponto de vista astrológico, eclipses têm a capacidade de inverter situações e definir questões que podiam estar sendo evitadas há tempos. E seus efeitos podem ser notados por um período de até 6 meses. No caso dos eclipses solares, essa carga simbólica também fica associada ao fato de que, como sempre acontecem em uma Lua Nova, eles são vistos como marcos de grandes e impactantes inícios, mas que exigem uma profunda revisão de consciência.

Assim, neste fim de semana, a Lua Minguante passa do signo de Peixes ao signo de Áries, onde eclipsará o Sol. Ao lado de Mercúrio, que atualmente está em movimento retrógrado aparente no céu, a Lua Nova especial, que será também um Eclipse Solar Total, acontece ainda sob um contexto astrológico notável. Júpiter e Urano estão cada vez mais próximos, no signo de Touro. Marte e Saturno estão de mãos dadas, em Peixes. É um combo simbólico daqueles!

Sabe o que é fundamental por esses dias? Prestar atenção nas situações que se repetem. Nos padrões emocionais que insistem em dar as caras. Nas situações que tocam lá no fundo da alma. É para pegar tudo isso, tomar consciência e partir para algo novo, mesmo que essa novidade seja apenas encarar as mesmas coisas com mais clareza e equilíbrio emocional.

Observe: já muito próxima ao Sol, a Lua Minguante ascenderá ao Leste pouco antes do astro-rei, tornando difícil a sua visualização. Nesses dias, dos planetas visíveis a olho nu, os que passam maior tempo no céu noturno são Marte e Saturno, ambos em meio à Constelação de Aquário, ascendendo ao Leste pouco depois das 3h30 da manhã.

Áries: esteja preparado para surpresas e fortes emoções, ariano. Lembre-se somente de, em caso de dúvida, prezar sempre pela responsabilidade afetiva.

Touro: cuide do seu bem-estar, taurino. Aproveite a folga semanal para refrescar a mente e alimentar a alma.

Gêmeos: preste atenção nas pessoas ao seu redor, geminiano. É hora de estar atento às boas conversas e ao aprendizado com o coletivo.

Câncer: planeje-se com mais clareza, canceriano. É hora de pensar no longo prazo, com mais responsabilidade e equilíbrio.

Leão: é hora de perceber as crenças que norteiam o seu caminho, leonino. Aliás, aproveite par refletir sobre quais conhecimentos podem agregar à sua vida.

Virgem: o céu pede transformação, virginiano. Mas é preciso ir com calma para poder notar os detalhes.

Libra: converse, libriano. É fundamental dialogar para entender os seus pares, tocando em temas sensíveis com cuidado.

Escorpião: cuide da sua saúde, escorpiano. É preciso organizar a sua vida prática para, depois, ser mais produtivo.

Sagitário: use a sua criatividade, sagitariano. Só tenha o cuidado de saber comunicar as suas intenções de forma clara.

Capricórnio: é hora dar atenção à sua vida íntima, capricorniano. Esteja com a sua família e saiba promover o diálogo.

Aquário: organize os pensamentos, aquariano. Evite a ansiedade preenchendo o seu tempo com temas intelectuais.

Peixes: é importante estar atento às suas prioridades, pisciano. É hora de ter foco para pensar nos próximos passos.