Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 4 e 5 de maio

Que tal um fim de semana para se encher de energia e recarregar as suas baterias internas? Pois é assim que este sábado, dia 4, e domingo, dia 5, se configuram no céu. Com a introspectiva Lua Minguante avançando pelo zodíaco, a rainha da noite deixa o místico signo de Peixes para ingressar nos energéticos domínios de Áries, favorecendo as atividades realmente restauradoras.

Com encontro marcado com Netuno, o planeta regente do mundo dos sonhos, e também com Marte, o guerreiro e ativador da astrologia, o astral ajuda quem quiser se restabelecer com um sono revigorante da mesma forma que motiva aqueles que quiserem cair de cabeça na agitação. Assim, o céu pede descanso e evoca a festa, embalando noites bem dormidas e também as maratonas de compromissos saudáveis.

Contudo, vale tomar cuidado com o contexto favorável aos exageros e excessos de todos os tipos. Por isso, é sempre bom lembrar: aprecie com moderação! Seja nos prazeres habituais, como comida ou bebida, ou ainda nas atividades corporais, como nos esportes e até no sexo, é preciso ter equilíbrio. Então, se você tem alguma tendência a vícios ou comportamentos repetitivos, fica a dica de que é preciso prestar atenção aos limites.

Mas, ainda assim, é válido chamar os amigos para um bom encontro regado a petiscos apetitosos e bebidas saborosas, assim como o astral em alta ajuda quem quiser praticar esportes, dançar ou partir para a conquista. Só não vale esgotar as energias para começar a próxima semana cansado, porque haverá muito a ser feito!

E, mesmo que sua maratona seja mais dedicada às séries, não deixe de lembrar das boas companhias. Afinal, com a energia em alta, dá para fazer muita coisa – mas muita mesmo – quando as pessoas certas se encontram!

Observe: a Lua Minguante já está bem pouco iluminada e chega tarde ao céu. Na madrugada do sábado, dia 4, para o domingo, dia 5, a rainha da noite ascende ao Leste, pouco antes das 4h da manhã, com cerca de 10% de iluminação. Em meio à Constelação de Cetus, ela estará pouco abaixo do planeta Marte. Já na manhã da segunda-feira, dia 6, o nosso satélite natural já estará praticamente invisível no céu, surgindo no horizonte, em meio à Constelação de Peixes, pouco antes do Sol.

Áries: você está cheio de energia, ariano. Tenha somente cuidado para não acabar se sobrecarregando de compromissos.

Touro: faça algo pelo seu bem-estar, taurino. É hora de você cuidar da sua saúde, descansar e ficar revigorado.

Gêmeos: esteja com as companhias que realmente valem a pena, geminiano. O céu pede mais atenção às pessoas que você gosta.

Câncer: aproveite a pausa semanal para pensar no seu futuro, canceriano. Só não vale acabar sucumbindo à ansiedade.

Leão: invista em programas culturais e em companhias que agregam conhecimento, leonino. É hora de você aprender com quem está por perto.

Virgem: não tenha medo de ousar, virginiano. Ainda que você esteja mais reservado, é importante fazer algo diferente.

Libra: faça boas parcerias e esteja cercado de quem você mais gosta, libriano. O céu pede mais atenção com as pessoas à sua volta.

Escorpião: cuide de você, escorpiano. É fundamental que esteja antenado às suas necessidades cotidianas para, depois, começar a semana com tudo.

Sagitário: divirta-se, sagitariano. O prazer, o lazer e até as paqueras estão em alta. Só tenha cuidado para não exagerar.

Capricórnio: é importante estar presente junto às pessoas mais íntimas, capricorniano. É hora de cuidar da família e dos mais chegados.

Aquário: esteja atento à sua comunicação, aquariano. O céu pede mais cuidado com o que você fala.

Peixes: divirta-se, mas evite os gastos desnecessários, pisciano. o céu pede mais atenção com as suas finanças.