Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 29 e 30 de julho

Para quem tem muitos sonhos na gaveta mental, o fim de semana tem o astral certo para pensar e repensar prioridades. O melhor de tudo: o céu ajuda também a dar foco para as próximas ações que tocam a alma e conduzem cada indivíduo em direção à autorrealização.

O que faz seus olhos brilharem mais forte, só de pensar? Então, vale aproveitar a pausa semanal para elaborar melhor todos esses planos. Aproveitar o ócio para criar! Partindo do que faz o coração pulsar, deve-se então planejar, colocando um pouco mais de estratégia e racionalidade em meio a esse processo.

No céu, a Lua Crescente está cada vez mais iluminada e trará muita luz para embalar as noites estreladas. Navegando entre os signos de Sagitário e Capricórnio, ela estará visível nas dependências do conjunto de estrelas dedicado ao mítico arqueiro. Localizada em uma das regiões mais brilhantes do céu, a Constelação de Sagitário abriga alguns tesouros vizinhos aqui na Via Láctea, a nossa galáxia.

No sábado, dia 29, a rainha da noite estará próxima à região onde fica a ponta da flecha do arqueiro, enquanto no domingo, dia 30, o nosso satélite natural terá se deslocado em direção às ancas do centauro. Assim, ela estará bem no meio da região que compreende os braços e o arco de sua arma, que aponta ao infinito. Com essa imagem em mente, vale refletir sobre o simbolismo que separa os signos de Sagitário e Capricórnio.

Relacionado ao clima de transição entre o fim do outono e o começo do inverno, no Hemisfério Norte, o signo de Sagitário toca no tema da eterna busca humana por ideais e sonhos. Já o signo de Capricórnio, por representar o início do inverno, também na porção Norte do planeta Terra, tem o seu simbolismo atrelado à capacidade de planejar o futuro de forma disciplinada. Então, aí está a chave para avançar as etapas da senda em direção à realização dos sonhos.

Por isso, lembre-se: é preciso sonhar grande, sem timidez. Contudo, na esteira desse universo imaterial, é preciso fincar os pés na realidade dos desafios diários para planejar-se. Sabendo-se temperar esses conceitos na medida certa, fica mais fácil realizar-se no presente. E o astral ainda conta com Vênus retrógrado, favorecendo a revisão de valores, e Mercúrio domiciliado em Virgem, para apontar os detalhes necessários à execução com excelência.

Inspire-se: onde você quer chegar?

Observe: no sábado, dia 29, com quase 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até após as 4h30 da manhã do domingo, dia 30. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará ao lado de Aculeus, nome dado na Antiguidade ao aglomerado Messier 6 (ou M6), localizado na Constelação de Escorpião.

No domingo, dia 30, a Lua estará também visível ao Leste, depois do ocaso solar, nos fazendo companhia no céu até depois das 5h30 da manhã de segunda-feira, dia 31. Ainda nas dependências da Constelação de Sagitário, o nosso satélite natural estará ao lado de Nunki, a estrela Sigma desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: planeje-se ariano. O fim de semana pode ser agitado e cheio de compromissos, então é preciso saber fazer tudo na hora certa.

Touro: o descanso semanal favorece as boas conversas e as atividades intelectuais, taurino. Procure boas companhias para trocar ideias profundas.

Gêmeos: esteja aberto às mudanças e coloque tudo no seu lugar, geminiano. O momento pede mais ação e capacidade para transformar.

Câncer: é hora de praticar a empatia e valorizar os seus relacionamentos, canceriano. Esteja junto às pessoas que você mais gosta.





Leão: procure reorganizar a sua rotina para ter mais prazer e tempo para você, leonino. É importante que você cuide do seu corpo e saúde, evitando excessos.

Virgem: divirta-se, virginiano. O céu abre espaço para o prazer e as atividades lúdicas. Faça as coisas do seu jeito e seduza na medida certa.

Libra: esteja junto à família e valorize os programas mais intimistas, libriano. Aliás, o fim de semana está propício para matar saudades de pessoas queridas.

Escorpião: com a mente fértil e cheia de ideias, o céu ajuda você a estudar e acumular conhecimento, escorpiano. É importante saber expressar-se com astúcia.

Sagitário: dê atenção às coisas certas, sagitariano. É possível divertir-se sem gastar muito, dando valor às coisas simples da vida.

Capricórnio: com a intuição aflorada, o astral favorece a magia e o contato com temas mais sutis, capricorniano. Cuide de você, do seu corpo e da sua mente.

Aquário: segure a ansiedade e cuide da sua espiritualidade, aquariano. É fundamental dormir bem para deixar a mente plenamente descansada.

Peixes: esteja junto às pessoas que você mais gosta, mas sem deixar de cuidar de você, pisciano. Fomente as amizades certas e os lugares que agregam à sua vida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias