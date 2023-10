Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 28 e 29 de outubro

Virginia Gaia 27/10/2023 - 23:06 Para compartilhar:

O fim de semana chega para virar páginas, expurgar traumas e vencer sentimentos tóxicos! E o que é melhor: com a chance de passar a limpo o que eventualmente ainda esteja reverberando do passado e que não serve mais. E, se algo ressurgir das cinzas, é para ser renovado e ressignificado.

Esse tom tão transformador é dado pela Lua Cheia mais que especial que acontece neste sábado, dia 28. Com o Sol no signo de Escorpião, o nosso satélite natural chegará ao máximo de iluminação no signo de Touro, quando também ocorrerá um Eclipse Lunar Parcial. Com esse fenômeno astronômico, a Lua é encoberta temporariamente pela sombra da Terra, fazendo com que a rainha da noite tenha seu brilho obscurecido.

Acontecendo depois do Eclipse Solar Anular do último dia 14, o eclipse lunar deste fim de semana vem para rememorar e superar o passado, de forma a abrir espaço para o novo que foi plantado, há duas semanas. Por isso, é preciso estar atento aos detalhes para perceber os padrões que se repetem para que as futuras concretizações possam ganhar corpo sem que acabem sendo apenas mais do mesmo.

Vale lembrar que, no local exato onde a Lua será eclipsada , está Sheratan, a estrela Beta da Constelação de Áries. Marcando o centro da cabeça do mítico carneiro, essa estrela representa a força obstinada combinada à estratégia necessária para a realização de novas empreitadas. E é daí que percebemos a relevância do simbolismo deste eclipse como último do ano .

Para tornar todas as lições desse eclipse ainda mais profundas, teremos ao lado da Lua eclipsada o planeta Júpiter. Assim, tudo ganha um tom ainda mais místico, religioso e iniciático. Por isso, o fim de semana é promissor, pois abre as portas da percepção de novas possibilidades que chegam por meio da reflexão e da conexão consigo mesmo.

Observe: na noite do sábado, dia 28, a Lua Cheia, em seu ápice, cruzará o céu de Leste a Oeste. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite poderá ser facilmente localizada ao lado do planeta Júpiter, ficando visível até o nascer do Sol, na manhã seguinte. Na noite do domingo, dia 29, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 19h30. Cruzando o céu ao longo da madrugada, o nosso satélite natural estará ainda praticamente todo iluminado, brilhando entre a Constelação de Áries e a Constelação de Touro, sendo posteriormente encoberta pelos raios solares, na manhã da segunda-feira, dia 30.

Áries: tenha senso de prioridade, ariano. É preciso ser prático e econômico com seus recursos e também com o seu tempo.

Touro: esteja atento aos detalhes, taurino. O céu pede para você buscar usar mais a intuição a seu favor, evitando exageros de todo tipo.

Gêmeos: cuide do seu bem estar em um sentido amplo, geminiano. É importante buscar inspiração e também cuidar da sua espiritualidade.

Câncer: esteja atento às pessoas e ambientes à sua volta, canceriano. É fundamental que você entenda as suas questões íntimas para ser mais seletivo em relação às suas companhias.

Leão: projete o futuro, mas lembre-se de que é preciso se desprender do passado, leonino. É hora de você agir com mais clareza.

Virgem: busque desenvolver-se intelectualmente, virginiano. É preciso aprender com as pessoas à sua volta.

Libra: não tenha medo de virar páginas libriano. É importante deixar para trás especialmente pessoas que não agregam à sua vida.





Escorpião: é hora de dar atenção às suas relações mais íntimas, escorpiano. Converse com as pessoas à sua volta e faça boas parcerias.

Sagitário: dê atenção ao seu dia a dia e procure não se desgastar demais, sagitariano. O astral pede que você saiba se cuidar melhor.

Capricórnio: divirta-se com pouco, capricorniano. O céu pede para você pegar mais leve com você, estando em boa companhia.

Aquário: cuide da sua casa e dos assuntos familiares, aquariano. É fundamental que você dê atenção às pessoas mais próximas.

Peixes: pense nas suas palavras e não deixe de dar atenção às pessoas, pisciano. É hora de conversar, mas usando a sensibilidade para perceber o outro.

