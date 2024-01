Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 27 e 28 de janeiro

Virginia Gaia 26/01/2024 - 19:11 Para compartilhar:

O último fim de semana do primeiro mês do ano abre alas para todo tipo de gente, de moda e de modos de ser. Então, se você é do tipo que tende a olhar torto para quem ousa questionar padrões sociais, é bom abrir a mente e o coração!

O mais radical dos planetas do Sistema Solar, Urano, muda sua direção aparente no céu , a partir do sábado, dia 27, mesmo dia em que o comunicativo Mercúrio ingressa no idealista signo de Sagitário. Para completar esse combo que estimula novas formas de interagir com o entorno, a Lua Cheia avança em direção ao signo de Virgem, onde ficará até a madrugada da terça-feira, dia 30.

Assim, o astral mostra que não adianta fazer discurso ideológico se, na hora de implementar ações práticas, há quem ainda insista nas mesmas fórmulas de sempre. Da mesma forma que, na mitologia, Urano nasceu de uma geração espontânea, idealizada pela grande mãe Gaia, para representar o próprio céu, na história da ciência e da astrologia esse gigante gasoso é pura quebra de paradigmas. Além de mudar a vida e a carreira do seu descobridor , Urano seguiu inovando ao ser o único planeta que tem as luas nomeadas com personagens do escritor William Shakespeare, em vez de acompanhar a tradição de nomes mitológicos.

Para ajudar a dar direção aos ideais que merecem ser perseguidos nesse embalo de renovação radical, a passagem de Mercúrio pelo signo do Sagitário amplia o acesso ao conhecimento e às grandes jornadas pelo autodesenvolvimento. Então, vale aproveitar o fim de semana para respirar novos ares, com imersão em programas culturais e conversas inspiradoras.

Por fim, vale prestar atenção na Lua Cheia e lembrar que ela quer praticidade! Então, vá em frente, arregace as mangas e lembre-se de garantir a inclusão até dos perfis mais inusitados. É com gente diferente que se oxigenam as ideias!

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, no início da noite, ficando visível até o amanhecer do dia seguinte ao longo de todo o fim de semana. Deslocando-se em direção ao Oeste, ela estará em meio à Constelação de Leão, durante todo o fim de semana, ficando bem alinhada a Chertan ou Coxa, a estrela Theta que marca uma das patas traseiras do mítico felino.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: dê valor às coisas simples e resolva questões cotidianas com facilidade neste fim de semana, ariano. É preciso cuidar da sua rotina.

Touro: faça algo simples e prazeroso por você, taurino. É sempre bom relaxar, especialmente se você estiver em boa companhia.

Gêmeos: cuide da sua intimidade e valorize os laços mais próximos, geminiano. É bom estar mais atento também à sua família.

Câncer: alimente a alma com passeios curtos e simples de serem implementados, canceriano. É hora de fazer bons contatos e ter boas conversas.

Leão: divirta-se, mas sem gastar muito, leonino. É fundamental que você faça um bom uso dos seus recursos.

Virgem: dê aquela caprichada no seu visual, virginiano. É preciso cuidar de você e dar aquela elevada na autoestima.

Libra: cuide da sua saúde em um nível amplo, libriano. É preciso espairecer e nutrir também a sua espiritualidade.





Escorpião: cultive as amizades próximas, escorpiano. É importante estar com as pessoas sinceras.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É hora de você pensar nos seus próximos passos, mas de maneira bem elaborada e com calma.

Capricórnio: esteja aberto a novos aprendizados, capricorniano. É preciso se desenvolver, ouvindo as pessoas mais experientes.

Aquário: o astral traz muita transformação para você, aquariano. É fundamental que você consiga deixar o que não serve para trás.

Peixes: dê atenção às suas alianças e relacionamentos, pisciano. Invista na boa comunicação e nas trocas sinceras.

