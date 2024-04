Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 27 e 28 de abril

Virginia Gaia 26/04/2024 - 21:15 Para compartilhar:

É o último fim de semana deste intenso mês de abril! Prestes a finalizar o ciclo de 30 dias, mas que pareceu uma eternidade para muita gente, o astral reforça a importância da estrutura na vida. Pois, mesmo diante dos furacões nos acontecimentos cotidianos, é preciso seguir em frente, com passos firmes e o prazer de sentir a brisa batendo no rosto.

Sempre que um período agitado acontece, com muitas mudanças inevitáveis, é comum que haja desconforto. Afinal, a inércia é um estado cômodo para se estar. E assim há a constante vontade de que tudo se mantenha no mesmo lugar. Contudo, se tem uma verdade que o universo adora esfregar na cara de todo mundo é que nada é eterno.

Então, o melhor a se fazer é buscar crescimento, nem que seja somente interno, em meio às idas e vindas do destino. Por isso, a Lua Cheia avança entre o idealista signo de Sagitário e o ambicioso signo de Capricórnio ao longo do descanso semanal. Acenando com sorriso aberto para o Sol taurino e também para o planeta Vênus – que está em seus últimos graus no signo de Áries para ingressar em Touro, na segunda-feira, dia 29 -, a rainha da noite evoca firmeza de propósito.

Dessa maneira, o descanso semanal vem junto com uma dose de planejamento. Pois não dá para simplesmente estar na vida a passeio, não é mesmo? Com esse espírito em mente, é preciso buscar as boas influências e as melhores cabeças pensantes. Ou simplesmente consumir conteúdos que estimulem a reflexão e o planejamento a partir do autoconhecimento.

Abril passou feito um tornado na sua vida? Então agora é hora de reagir com mais inteligência e colocar cada coisa em seu lugar, do jeitinho que você quer. Ou seja, é hora de se encontrar e manifestar a sua melhor versão nas ações práticas que estão por vir. Porque quem entende a própria essência toma decisões melhores.

E é assim que o universo se configura como um lugar no qual a passagem do tempo se incumbe de montar narrativas pessoais e coletivas. Escolha o seu roteiro: ninguém melhor do que você mesmo para assumir a direção do filme que conta a sua história!

Observe: passando de pouco mais de 80% a aproximadamente 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 20h30 e 21h30, no sábado, dia 27, e no domingo, dia 28, respectivamente. Avançando entre a Constelação do Serpentário e a Constelação de Sagitário, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer. Ao longo da madrugada de sábado para domingo, o nosso satélite natural brilhará ao lado das estrelas da cauda do animal representado na Constelação de Escorpião, como Sargas e Shaula, as integrantes Theta e Lambda, respectivamente, desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: diminua o ritmo e reflita sobre os próximos passos, ariano. É importante conciliar a vida social com o planejamento da sua carreira.

Touro: invista no conhecimento e cerque-se de pessoas que agregam à sua vida, taurino. É sempre importante valorizar os temas intelectuais.

Gêmeos: tenha discernimento para separar o joio do trigo, geminiano. O céu pede para você investir nas suas coisas, mas também deixar para trás o que não serve mais,

Câncer: procure estabelecer um bom diálogo com quem é importante para você, canceriano. É hora de dar atenção às pessoas certas.

Leão: invista em programas saudáveis e que estimulem o seu corpo, leonino. É fundamental que você mantenha uma rotina organizada.

Virgem: procure distrair-se em programas leves e prazerosos, virginiano. É hora de você estimular a mente.

Libra: cuide mais dos temas familiares e domésticos, libriano. É hora de demonstrar afeto aos mais próximos.

Escorpião: estimule-se intelectualmente, escorpiano. O astral pede mais atenção e concentração.

Sagitário: perceba o que é prioridade e não deixe as coisas importantes para trás, sagitariano. O céu pede mais simplicidade e objetividade.

Capricórnio: use a intuição e invista mais na sua vida prática, capricorniano. Aproveite também para cuidar do visual e elevar a autoestima.

Aquário: é hora de descansar, aquariano. Procure dormir bem, prestar atenção nos seus sonhos e investir na espiritualidade.

Peixes: procure investir nas relações saudáveis e nas boas companhias, pisciano. É hora de estar próximo de quem agrega.