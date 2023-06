Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 24 e 25 de junho

Que tal cuidar da saúde neste fim de semana? Não, isso não significa, de maneira nenhuma, que não possa haver uma boa dose de curtição. Aliás, muito pelo contrário: neste sábado, dia 24, e domingo, dia 25, o céu evoca as atividades simples e prazerosas, junto às pessoas que têm a mágica capacidade de deixar tudo mais leve. Então, é hora de buscar diversão saudável.

A Lua Nova está cada dia mais iluminada, mas só se tornará Lua Crescente a partir da segunda-feira, dia 26. Então, o astral pede renovação e leveza, até porque o nosso satélite natural avança pelo signo de Virgem, ao longo de quase todo o fim de semana, ingressando nos domínios zodiacais do ponderado signo de Libra, somente na noite de domingo. Assim, o céu pede moderação, simplicidade e senso prático, de preferência, junto aos amigos.

Em harmonia com o sociável Urano, em Touro, a rainha da noite e regente das emoções direciona todo o seu poder e magnetismo para as reuniões junto a quem nos acolhe com o coração aberto. E, olha, nem precisa muito: em um bom paulistanês, pode-se dizer “um chopps e dois pastel”. Até porque, como também ficará em tensão com Netuno, o planeta regente dos estados alterados de consciência, a Lua evoca magia, mas pede moderação. Pois, então, é para buscar vivências mágicas sem exageros, tá?

Até porque, vale lembrar, que o Sol está reluzente nas águas cancerianas, embalando as emoções e declarações que vêm lá do fundo do coração. Por isso, cuidado para não acabar a noite como aquela pessoa chata que fica se pendurando nos braços dos amigos, chorando à toa, cheio de carência! Aliás, para quem tem alguma paquera ou “crush”, fica a dica: nada de pegar o celular, depois da segunda dose, e mandar mensagens que podem fazer você se arrepender mais tarde.

Vivemos em tempos nos quais muita gente acaba associando diversão com excessos. Gasta-se muito, come-se uma barbaridade e bebe-se mais ainda. Entretanto, os prazeres mais ricos são os mais simples, especialmente com os amigos verdadeiros. E é nesse clima que o céu declara abertamente: ninguém precisa passar dos limites para amar sem limitações!

Observe: na noite de sábado, dia 24, a Lua Nova estará, ao Leste, depois do pôr do Sol. Com 30% do corpo iluminado, aproximadamente, a rainha da noite ficará visível até por volta das 23h. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Mizar, a estrela Zeta da boreal Constelação da Ursa Maior.

No domingo, dia 25, já com quase 50% de iluminação, a Lua Nova estará relativamente alta no céu, depois do ocaso solar. Nas dependências da Constelação de Virgem, ela ficará visível até quase a meia noite da segunda-feira, dia 26. Nesse meio tempo, a Lua estará alinhada a Markeb, a estrela Kappa da austral Constelação da Vela.

Áries: o fim de semana ajuda você a resolver uma série de questões que podem ter ficado pendentes, ariano. Faça o necessário, mas não deixe de também descansar.

Touro: invista na espontaneidade e nos programas simples e prazerosos, taurino. É hora de ser você mesmo e estar com as pessoas que você gosta.

Gêmeos: cuide da sua intimidade, geminiano. O momento pede para você dar atenção aos programas mais privados e que permitam aprofundar suas relações pessoais.

Câncer: circule entre diferentes ambientes e veja pessoas, canceriano. O momento favorece a sua comunicação e troca de experiências, mas vale evitar falar demais.

Leão: é sempre bom aproveitar para cuidar de você e investir nas coisas que fazem bem a você, leonino. Só tenha cuidado para não acabar gastando demais.

Virgem: cuide do visual, do corpo e reforce a sua autoestima, virginiano. É importante estar mais autoconfiante.





Libra: descanse a mente, o corpo e o espírito, libriano. O fim de semana evoca o cuidado com o seu bem estar em um sentido amplo, incluindo a espiritualidade,.

Escorpião: o fim de semana favorece os encontros com os amigos e pessoas interessantes, escorpiano. É preciso estar junto às boas e fiéis companhias.

Sagitário: aproveite a pausa semanal para se planejar, sagitariano. É sempre bom revisar as suas ambições e saber onde você quer chegar.

Capricórnio: o descanso semanal favorece as boas reflexões, os programas culturais e as conversas profundas, capricorniano. Esteja próximo daqueles que acrescentam algo à sua vida.

Aquário: o astral pede mais ousadia e poder de decisão, aquariano. Ouça a voz da intuição e seja firme em tudo aquilo que precisa de definição.

Peixes: seja diplomático, pisciano. É importante saber compartilhar suas ideias, contemplando os outros nas suas vontades e desejos.

