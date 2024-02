Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 24 e 25 de fevereiro

Virginia Gaia 23/02/2024 - 22:16 Para compartilhar:

É Lua Cheia e, com ela, os ânimos chegam ao ápice. Ingressando no signo de Virgem, a rainha da noite fica oposta ao Sol pisciano para contrastar sonho e realidade, contrapondo a sensibilidade das experiências sutis com a realidade das coisas simples e diretas do dia a dia. Que tal encontrar o ponto de equilíbrio em meio a tudo isso?

Junto ao astro-rei, no signo de Peixes, estão também o mensageiro dos deuses, Mercúrio, e ainda o patrono das estruturas e dos ciclos de tempo, Saturno. Com essa reunião, o astral evoca os cuidados com a saúde em um nível amplo. Como está a sua capacidade de administrar as emoções e lidar com fatores estressores? Com a Lua, a matriarca das emoções na Terra, em Virgem, é hora de levar atenção às questões mínimas que podem influenciar na qualidade de vida como um todo.

Dormir adequadamente, comer de maneira saudável, ter tempo para o lazer, para a família e o cultivo das amizades é fundamental. Aliás, o trio de astros piscianos pede mais inteligência para tratar tudo o que não é racional nesta vida e depende de aspectos fluidos para acontecer na prática. Preparado para colocar a imaginação para funcionar? Que tal dar espaço para a sua criatividade e também para atividades que estimulem a sua sensorialidade?

Vale lembrar que, embora já tenham chegado ao ápice de sua aproximação, Vênus e Marte ainda estão bem próximos no céu, incentivando os encontros e as uniões entre pessoas e opostos que se complementam. E tudo isso acontece no amigável signo de Aquário, motivando as reuniões leves e cheias de trocas de afinidades.

Então, não deixe de olhar para aquelas coisas fáceis de fazer e que podem fazer bem à você e às pessoas mais queridas, com o mínimo que pode ser o máximo!

Observe: toda iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu ao longo da madrugada, durante o fim de semana. No sábado, dia 24, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Leão, ao passo em que, no domingo, dia 25, cruzará a fronteira com a Constelação de Virgem. Se o tempo ajudar, também será possível visualizar o encontro do brilhante planeta Vênus com o planeta vermelho, Marte. A dupla está em meio Constelação de Capricórnio, ascendendo ao Leste, depois das 4h da manhã.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: organize a sua rotina, ariano. É preciso cuidar da sua alimentação e também do seu dia a dia.

Touro: invista na espontaneidade, taurino. É importante estar com quem respeita você, do jeitinho que você é.

Gêmeos: priorize a família, geminiano. Esteja mais próximo de quem você gosta e não deixe de cuidar da sua intimidade.

Câncer: preste atenção no entorno e use a sua sensibilidade para usar melhor as palavras, canceriano. É preciso trocar em parceria.

Leão: faça algo prazeroso, mas sem recorrer aos excessos e exageros, leonino. Você está bastante afoito, então vá com calma.

Virgem: cuide de você, do seu corpo e da sua saúde, virginiano. Aliás, procure se cercar das pessoas que compreendem você.

Libra: é hora de desacelerar e descansar a mente, libriano. O momento pede mais cuidado com o seu bem-estar em um sentido amplo.





Escorpião: dê atenção aos amigos e às pessoas próximas, escorpiano. É preciso valorizar as pessoas mais queridas e abertas a você.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É importante buscar as pessoas e as atividades que acrescentam para o seu futuro.

Capricórnio: busque aprender com o seu entorno, capricorniano. É importante dar atenção às possibilidades para expandir conhecimento.

Aquário: transforme-se, aquariano. Aliás, busque fazer associações ricas e produtivas para que você possa crescer em conjunto.

Peixes: invista na boa comunicação e cerque-se de pessoas queridas, pisciano. O momento pede boas companhias.

