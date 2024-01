Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 20 e 21 de janeiro

Virginia Gaia 20/01/2024 - 1:29 Para compartilhar:

O fim de semana chega tecnológico, revolucionário e cheio de novidades, promovendo um fluxo de informação acelerado que vai dar o que falar! Neste sábado, dia 20, o céu abre alas para o simbolismo aquariano de forma dupla, pois tanto o Sol como também o pequeno notável Plutão ingressam no signo de Aquário.

No caso do astro-rei, essa movimentação acontece todos os anos, sempre que há a chegada do ápice do inverno no Hemisfério Norte, e do verão, no Hemisfério Sul. Quando o Sol ingressa nos domínios aquarianos, as temperaturas chegam ao extremo – para cima ou para baixo -, o que leva o ser humano a perceber a importância do ambiente ao seu entorno, incluindo seus pares e colegas. Por isso, o simbolismo aquariano está tão relacionado aos amigos e grupos sociais com os quais cada singularidade humana encontra sua turma para expressar interesses em conjunto.

Com ares revolucionários, interesses científicos e ampla comunicação, o arquétipo do signo de Aquário define a ideia de modernidade. É para virar páginas em série e sem pedir licença. E, por isso, também abre espaço para mil revoluções por minuto, especialmente no que tange o comportamento e as interações sociais.

Contudo, além do astro-rei fazer sua visita anual a esse signo Fixo do elemento Ar, outro astro também ingressa em Aquário neste sábado. Trata-se de Plutão, o pequeno notável do Sistema Solar, cuja visita aos diferentes signos zodiacais se dá a cada 248 anos, em média. Descoberto em 1930, esse pequeno planeta que, pouco depois, foi rebaixado a planeta-anão deixará o signo de Capricórnio, onde ingressou em 2008, para permanecer em Aquário até 2043.

Ao longo dos próximos 20 anos, veremos o planeta que representa a morte, a sexualidade e as grandes transformações percorrendo a senda aquariana. Como os ciclos plutonianos são lentos e suas mudanças são graduais, veremos esse patrono do submundo revelar os segredos e entranhas do universo da tecnologia, ampliando ainda mais as mudanças sociais aceleradas, além de estimular reviravoltas na ciência.

Por isso, vale aproveitar esse embalo tão futurista do fim de semana e inspirar-se com as pessoas mais próximas e queridas. Como estão suas amizades? Aliás, com quais amigos você tem aquela relação de profundidade? Mergulhe nos debates filosóficos, pois a superficialidade está com os dias contados!

Observe: em meio à Constelação de Touro ao longo do fim de semana, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, com cerca de 80% e 90% de iluminação, no sábado e domingo, respectivamente. Na noite do sábado, dia 20, o nosso satélite natural estará alinhado ao aglomerado das Híades (M37) ao passo em que, no domingo, dia 21, a rainha da noite ficará também na mesma longitude de Rigel, a estrela Beta da Constelação de Órion.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: invista nas atividades intelectuais, ariano. É importante conversar e arejar a mente, estimulando as conversas produtivas.

Touro: invista no que é essencial, taurino. O astral pede foco e concentração nas suas questões mais fundamentais, evitando desperdícios.

Gêmeos: dê atenção ao seu corpo, geminiano. É importante agir de maneira harmoniosa e confortável para você.

Câncer: é hora de refletir e prestar atenção na sua espiritualidade, canceriano. O céu leva foco para o seu bem-estar.

Leão: saiba agir em parceria e contato com os amigos, leonino. O astral pede mais diálogo e diplomacia para você chegar onde quer.

Virgem: planeje-se virginiano. É hora de refletir sobre as suas ambições e traçar planos sobre o que você quer para o futuro.





Libra: aproveite o fim de semana para investir em conhecimento, libriano. O astral pede mais criatividade.

Escorpião: o céu está cheio de profundidade e muita vontade de inovar, escorpiano. É preciso saber desapegar e manter ao lado as pessoas que são fundamentais.

Sagitário: faça as coisas em boa companhia, sagitariano. É preciso dar espaço para as trocas produtivas.

Capricórnio: organize a sua rotina, capricorniano. É hora de você cuidar da sua saúde e fazer coisas simples para relaxar.

Aquário: divirta-se, aquariano. Aliás, aproveite também o fim de semana para paquerar, pois a sedução está favorecida.

Peixes: dê atenção aos assuntos domésticos e familiares, pisciano. É hora de você buscar mais qualidade na sua intimidade.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias