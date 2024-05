Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 18 e 19 de maio

Virginia Gaia 17/05/2024 - 21:30 Para compartilhar:

Conhecer é coisa de gente grande, mas ensinar é para os gigantes! Neste fim de semana, o astral evoca a grandiosidade dos que compartilham o que sabem e, para além disso, compreendem a importância de estar sempre aprendendo. Neste sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, o céu se curva diante dos maiorais!

Com a Lua Crescente ingressando no relacional signo de Libra, o Sol tem encontro marcado com Júpiter, formando assim uma conjunção entre o astro-rei, doador de brilho e calor para a Terra, com o gigante gasoso que representa a sabedoria e a expansão, na astrologia. Com isso, o clima tende aos excessos e exageros, mas sobretudo inspira aqueles que não são pequenos de alma. A pergunta que paira no ar é: em quem acreditar para extrair as melhores lições?

Para coroar tudo isso com muita vontade de estar junto e enaltecer a importância dos laços afetivos verdadeiros, haverá também o encontro do brilhante Vênus com o inovador Urano. Tudo isso acontecendo no concreto signo de Touro, a zona zodiacal da semeadura para o futuro. Então, permeado pelo melhor da mentalidade de que é plantando que se colhe, o fim de semana pede mais profundidade e menos futilidade, conduzindo ao máximo da sabedoria para que a ignorância não tenha espaço.

Por isso, é hora de lançar mão das companhias cheias de conteúdo e dos programas regados à cultura. Uma leitura agradável, um passeio simples, mas cheio de arte ou uma conversa com papo cabeça? Sim, é para ter tudo isso e mais um pouco. Pois gente sem conhecimento para compartilhar é vazia em sua essência.

Se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte ainda não sabemos, mas o fato é que pessoas com mente fechada estão mortas por dentro. Então, é preciso estar sempre ao lado de quem acrescenta, revela e ensina. E o melhor de tudo isso é saber que, quando há união entre os sábios, a desinformação que nutre a desunião não tem força.

Neste fim de semana, invista o seu tempo no que faz você rico por dentro: dê valor ao conhecimento e, especialmente, à generosidade dos que ensinam e aprendem ao seu lado. Afinal, não há lição maior no universo do que a vida!

Observe: ultrapassando os 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, tanto no sábado, dia 18, quanto no domingo, dia 19. Em ambas as noites, o satélite natural da Terra poderá ser visto até a madrugada do dia seguinte. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite se aproximará, gradualmente, de Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar, e também de Arcturus, a estrela Alfa da boreal Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: esteja junto de quem você gosta, ariano. O céu pede mais atenção às suas companhias e parcerias.

Touro: procure investir o seu tempo em coisas simples e hábitos saudáveis, taurino. É preciso cuidar melhor de você.

Gêmeos: o fim de semana favorece as boas paqueras e conversas, geminiano. Aproveite para ser ousado e espontâneo.

Câncer: o astral leva atenção aos temas domésticos e familiares, canceriano. É hora de você estar mais atento às suas questões íntimas.

Leão: organize os seus pensamentos e aproveite o intervalo semanal para adquirir conhecimento, leonino. O céu favorece o seu aprendizado.

Virgem: divirta-se, mas sem gastar muito, virginiano. O astral favorece os assuntos materiais e financeiros.

Libra: você está mais magnético e cheio de energia, libriano. Aproveite esse momento para fazer as coisas do seu jeito.

Escorpião: o astral pede mais dedicação às suas questões internas, escorpiano. Aproveite o fim de semana para descansar.

Sagitário: esteja com os velhos e bons amigos, sagitariano. É hora de você estar ao lado de quem ajuda você a pensar no futuro.

Capricórnio: faça planos de maneira serena, capricorniano. Aproveite o momento para pensar no futuro.

Aquário: mergulhe no conhecimento e no autoconhecimento, aquariano. O astral favorece a sua busca por ampliar os seus horizontes.

Peixes: você está cheio de profundidade, pisciano. Procure vencer os seus medos, abrindo espaço na sua vida para pessoas que realmente valem a pena.