Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 17 e 18 de fevereiro

Virginia Gaia 16/02/2024 - 22:24

O fim de semana tem um toque de magia e também de sedução! Nada mal para fechar a semana que começou carnavalesca e termina lembrando que agora não tem mais desculpa: o ano começa de vez, sem dó nem piedade! Então, aproveite este sábado e domingo, dias 17 e 18, para viver os mais variados prazeres ao máximo!

No céu, a dança dos astros favorece todas as experiências estéticas e sensoriais, sem superficialidade e com muita disposição para mergulhar profundamente nas entranhas da alma humana. Isso tudo acontece no embalo da Lua Crescente, que avança pelo signo de Gêmeos, enquanto Vênus, no signo de Aquário, dá as mãos ao enigmático e profundo Plutão, também nos domínios aquarianos.

Chegando ao ápice, em uma conjunção, Vênus e Plutão mesclam seus simbolismos, também influenciando o conquistador Marte, que aos poucos vai afrouxando a sua conjunção com o planeta-anão, patrono do submundo. Ainda muito próximos, Marte e Plutão combinados tendem a tornar tudo muito mais profundo e transformador.

Por isso, vale aproveitar esse conjunto de aspectos poderosos para vencer seus próprios limites, olhando para todos os temas relacionais de maneira mais livre e aberta. Isso pode ganhar forma por meio de novos modelos de relacionamento, mas não necessariamente passa por uma reforma completa de arranjos relacionais. Às vezes, a grande e revolucionária mudança está somente na aceitação dos próprios desejos, abrindo espaço para novas experiências.

Quem disse que a revolução do amor precisa seguir fórmula pronta? Cuidado: às vezes, o que nasce com o desejo de transformar acaba se tornando apenas a troca de um padrão por outro ainda mais restritivo. Então, antes de querer seguir modismos nos rótulos das relações humanas, lembre-se de honrar a própria essência.

Observe: com cerca de 60% e 70% do corpo iluminado, na noite do sábado e do domingo, respectivamente, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Passando pelos limites entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até a meia-noite, aproximadamente. Ao longo do fim de semana, o nosso satélite natural terá, ao Sul, a famosa Constelação de Órion, muito conhecida pelo seu facilmente reconhecível cinturão, com as estrelas Mintaka, Alnilam e Alnitak, as estrelas Delta, Epsilon e Zeta desse conjunto estelar, conhecidas popularmente como “As Três Marias”.

Áries: estimule o intelecto e interaja com as mais diversas pessoas, ariano. O céu pede para você buscar boas conversas e assuntos profundos.

Touro: aproveite o fim de semana para se divertir gastando pouco, taurino. É preciso ter foco e valorizar as boas e simples coisas da vida.

Gêmeos: use a sua intuição de maneira produtiva, geminiano. É importante usar a sua sensibilidade a seu favor.

Câncer: aproveite o fim de semana para repor as energias, canceriano. É hora de cuidar de você e do seu bem-estar.

Leão: esteja aberto à vida social, estando com pessoas e em ambientes variados, leonino. O céu ajuda você a aprender em boa companhia.

Virgem: atraia as pessoas certas ao seu redor e exerça a sua liderança de maneira produtiva, virginiano. É hora de ter autonomia e manifestar o seu carisma.

Libra: busque ampliar horizontes, libriano. Ouça mais do que fala e não deixe de lidar com as questões mais fundamentais em relação ao seu aprendizado.





Escorpião: não tenha medo de olhar para dentro e de se transformar, escorpiano. Aliás, o céu abre espaço para que você aprofunde os seus vínculos emocionais.

Sagitário: invista nas boas parcerias, sagitariano. É hora de você dividir o que tem de melhor com as pessoas que valorizam isso.

Capricórnio: mesmo que você vá sair e se divertir, não deixe de cuidar da alimentação, capricorniano. O céu pede mais foco nos seus hábitos.

Aquário: a sedução está favorecida, aquariano. Então, aproveite para notar as pessoas ao seu redor e ser autêntico nas suas abordagens.

Peixes: mesmo que queira circular neste fim de semana, não deixe de dar atenção à família e à sua intimidade, pisciano.

