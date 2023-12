Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 16 e 17

Virginia Gaia 16/12/2023 - 2:07 Para compartilhar:

É para dissolver o ego em meio às boas companhias e às experiências sensoriais mais profundas! Neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro, o céu pede mais conexão interna, mesmo que junto aos eventos sociais e a agenda movimentada típica dessa época do ano.

A Lua Nova avança entre o sociável signo de Aquário e o místico e introspectivo signo de Peixes. Nesse embalo, a rainha da noite tem encontro marcado com o sisudo Saturno, também abrindo caminho para um posterior flerte com o mediúnico Netuno. Assim, o céu abre espaço para votos sinceros e abraços apertados, sejam eles regados a uma boa dose de embriaguez ou não. E é nisso que o astral também pede cautela: em meio a tantas comemorações, só não vale se entorpecer exagerando na dose.

Se for para se jogar nas inclinações psicodélicas dos territórios regidos por Netuno, então que seja com cuidado! Pois, também neste fim de semana, o Sol ainda engata uma tensão com este belo planeta azulado, que, entre outros temas, rege os mares do inconsciente e a fé humana. Assim, o astral embala tanto as festas e celebrações como ajuda também aqueles que querem aproveitar para reabastecer as energias.

Aliás, vale até buscar algum tipo de refúgio, pois planejar a vida futura fica bem mais fácil quando a mente está ágil ou, pelo menos, mais consciente. E isso tudo ainda pode ser bastante útil para evitar a pressa desnecessária e a ânsia por atividades que inundam a coletividade ávida por atividades e consumo desenfreado.

Por isso, é sempre importante lembrar que, independente do tipo de programação escolhida, o período pede mais compaixão, entendimento e perdão. E esse trio virtuoso também está fortemente representado nos domínios zodiacais das águas mutáveis piscianas.

Observe: na noite do sábado, dia 16, a Lua Nova estará com cerca de 20% do corpo iluminado, ficando próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará também alinhada a Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”). Já na noite de domingo, chegando aos 30% de iluminação, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Aquário, ao lado de Saturno, ficando também alinhada a Enif, a estrela Epsilon da Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: cuide da sua energia e priorize o seu bem-estar em um nível, amplo, ariano. O céu pede mais autocuidado.

Touro: pense no futuro, faça planos, mas evite a ansiedade, taurino. Vale também sair e ver gente, mas ainda assim, seja seletivo.

Gêmeos: planeje-se, geminiano. É importante saber onde você quer chegar, mesmo que para isso seja necessário rever algo.

Câncer: reforce a sua fé, canceriano. É importante fazer votos para o futuro com mais consciência sobre os seus valores.

Leão: esteja preparado para as mudanças, leonino. É hora de saber desapegar e também de aproveitar o ensejo para aplicar a intuição.

Virgem: dê atenção e ouça as pessoas, virginiano. Ouça mais e melhor para poder ser compreendido da mesma forma.

Libra: não deixe de dar atenção à sua saúde, libriano. Mesmo que a rotina esteja pesada, é importante se cuidar.





Escorpião: o fim de semana favorece a curtição, escorpiano. Descanse e aproveite a mente livre para exercer a criatividade.

Sagitário: cuide da sua intimidade, sagitariano. É hora de cultivar a casa, a família e as relações próximas.

Capricórnio: pense mais antes de falar algo, capricorniano. É importante ser empático, mostrando o que tem de melhor em você.

Aquário: procure se divertir, mas sem gastar muito, aquariano. É hora de ser mais responsável e saber quais são suas prioridades.

Peixes: você está carismático e bastante sensível, pisciano. Aproveite para cuidar de você e do seu corpo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias