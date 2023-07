Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 15 e 16 de julho

Com astral sensível, o céu deste fim de semana, dias 15 e 16, inspira a reflexão. Quer mergulhar em alguma questão? Entender as profundezas da alma? Sentir e expressar aquela voz que vem lá do fundo? Pois o céu ajuda a fazer tudo isso e ainda abre espaço para os recados do universo do inconsciente e da espiritualidade.

No sábado, a Lua Minguante ingressa no signo de Câncer, ficando já bem próxima ao seu encontro mensal com o Sol. Como a Lua Nova acontece somente na próxima segunda-feira, dia 17, o fim de semana representará o período mais profundo da fase lunar mais introspectiva. Aqui na Terra, por conta da ação da gravidade, as marés estão cada vez mais intensamente oscilantes, em contagem regressiva para o seu ápice, que acontecerá no primeiro dia útil da semana que vem.

No entanto, junto com as marés mais altas, teremos também a ausência lunar do céu noturno. Próxima ao Sol, a rainha da noite fica invisível. E é assim, todos meses, que um novo ciclo começa a se desenhar. E, vale lembrar: neste mês, a Lua Nova acontecerá no signo de Câncer, território zodiacal onde o nosso satélite natural encontra sua morada simbólica. Assim, é hora de revisar profundamente todos os temas cancerianos.

Nesse embalo, assuntos como família, temas domésticos e até o passado merecem ser revisitados e repensados. Com simbolismo atrelado às memórias mais profundas e às raízes históricas que compõem o alicerce emocional de cada um, Câncer inspira renascimento. Dessa forma, vale olhar para as pessoas mais próximas e íntimas, resolvendo eventuais conflitos internos para, depois, poder abrir um novo ciclo com o coração renovado.

Tem mágoas, tristezas e questões mal resolvidas? Pois aproveite o astral deste fim de semana para encarar isso de frente e virar páginas. Longe de querer vender a – falsa – ideia de que isso possa ser fácil ou rápido, mas é sempre importante lembrar de que lavar a alma é uma tarefa contínua para todos aqueles que se permitem amar!

Observe: com a Lua Minguante em seus últimos dias, neste fim de semana, nosso satélite natural estará praticamente ausente do céu noturno, ascendendo ao Leste pouco antes do Sol nascer. Vale então tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Vênus e Marte estão bem próximos no céu, podendo ser vistos, próximos ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol e até às 20h, aproximadamente, nas dependências da Constelação de Leão. Saturno ascende, ao Leste, pouco antes das 21h, em meio à Constelação de Aquário, e nos faz companhia no céu até o amanhecer. Por sua vez, Júpiter surge, ao Leste, somente de madrugada, por volta da 1h30, nas dependências da Constelação de Áries.

Áries: o fim de semana está intenso e introspectivo para você, ariano. Esteja próximo às pessoas mais íntimas e com quem você pode se abrir de verdade.

Touro: preste atenção nos detalhes antes de se expor, taurino. É importante falar o que você sente, mas o faça desde que consiga se sentir seguro.

Gêmeos: evite gastos supérfluos, geminiano. É preciso saber onde e como investir o seu dinheiro, valorizando o que é, de fato, prioridade.

Câncer: o céu traz muita profundidade e oportunidade para renovar-se, canceriano. É importante prestar atenção aos sinais do universo para renascer internamente.

Leão: procure descansar a mente e dormir bem, leonino. É importante evitar o excesso de pensamentos, cultivando a paz e a espiritualidade.

Virgem: cultive as boas amizades e cerque-se de gente sincera, virginiano. Aproveite para ouvir e ser ouvido na mesma medida.

Libra: organize-se inteiramente para o que está por vir, libriano. O céu ajuda você a se livrar de padrões repetitivos para crescer futuramente.





Escorpião: invista nas boas leituras e nos programas culturais, escorpiano. Você está reflexivo e filosófico, então aproveite para expandir horizontes.

Sagitário: perceba as coisas nas entrelinhas e valorize as parcerias mais profundas, sagitariano. O céu ajuda você a virar páginas com a ajuda de quem é mais próximo.

Capricórnio: busque equilibrar-se, capricorniano. O céu pede mais diálogo e conversas sábias na companhia de quem você mais gosta.

Aquário: cuide da sua saúde e rotina, aquariano. Invista o seu tempo em atividades leves, evitando excessos de todos os tipos.

Peixes: divirta-se, pisciano. É hora de expressar-se e ser mais autêntico. O céu traz inspiração e também um toque de sedução.

