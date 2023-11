Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 11 e 12 de novembro

Virginia Gaia 10/11/2023 - 21:19 Para compartilhar:

Um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer… Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você…” – cantava a saudosa Rita Lee, em uma de suas canções mais famosas, “Agora Só Falta Você”. É algo assim que você quer para a sua vida? Bem, neste fim de semana o céu ajuda aqueles que, como a rainha do rock, bradam aos quatro cantos que têm prazer de ser quem são.

Gente de atitude, que não se sujeita a estar no lugar comum, é quem consegue chegar mais longe! E é assim que este sábado e domingo, dias 11 e 12, têm astral propício às mudanças radicais. É para inovar no comportamento, na forma de encarar desafios e desapegar de antigos valores. Então, vale a dica: o céu, definitivamente, não está para caretice.

A geometria celeste que dá base a essa maratona de viradas pessoais e coletivas tem o guerreiro planeta Marte, domiciliado no signo de Escorpião, chegando à oposição exata com o irreverente Urano, o mais punk entre os membros do Sistema Solar. E tudo isso ainda acontece sob influência da Lua Minguante que, em seus últimos estágios, transita pelo signo de Escorpião, onde haverá a Lua Nova que acontece na manhã da próxima segunda-feira, dia 13.

Então, o astral está avesso a conformismos e aberto a radicais de todos os tipos. Por isso, também vale registrar: cuidado com posições extremadas que podem, de alguma maneira, acabar sendo também injustas. Porque, nessa era da informação em rede, todo mundo acha que sabe tudo e quer dar opinião indefinidamente. E aí é preciso lembrar que é bem mais fácil criticar o outro por não aderir às revoluções que você, do seu mundinho, acha que são corretas.

Por isso, é preciso ter em mente que sempre deve-se questionar o que é possível mudar em si mesmo antes de querer impor suas verdades por aí. No fim de tudo, as maiores revoluções são as que transformam o ego em benefício da alma!

Observe: ausente do céu noturno dada a proximidade em relação ao Sol, a Lua Minguante nascerá ao Leste praticamente junto ao astro-rei. Entre a Constelação de Virgem e a Constelação de Libra, ela estará ocultada pelos raios solares. Dessa forma, a dica é a de tentar localizar o planeta Júpiter que, dada a sua recente oposição ao Sol, ainda está bastante brilhante, ficando visível praticamente a noite toda, já que passará do horizonte visível, a Oeste, somente depois das 4h30 da manhã. O gigante gasoso está atualmente nas dependências da Constelação de Áries.

Áries: vá com calma, ariano. O fim de semana pode trazer um pouco de ansiedade, mas é preciso avançar com cautela, respirando fundo a cada movimento.

Touro: esteja atento às pessoas que são suas parceiras de verdade e em todas as áreas, taurino. É hora de estar aberto a novidades no campo dos relacionamentos.

Gêmeos: organize a sua rotina para estar mais conectado às suas questões prioritárias, geminiano. O céu pede mais disciplina.

Câncer: o fim de semana promete muita intensidade, canceriano. Use isso ao seu favor, seduzindo de maneira estratégica.

Leão: é hora de buscar refúgio junto às pessoas mais próximas, leonino. Busque manter o equilíbrio e evite conflitos familiares.

Virgem: fomente o diálogo e tenha cuidado com discussões acaloradas, virginiano. É preciso saber ouvir e ficar em silêncio na hora certa.

Libra: dê prioridade para o que for realmente essencial, libriano. É hora de dar mais atenção aos seus recursos, evitando o desperdício.





Escorpião: você está cheio de energia concentrada, escorpiano. Só tenha cuidado para não acabar explodindo sem motivo.

Sagitário: dê prioridade à sua saúde mental e psíquica, sagitariano. Aliás, aproveite o fim de semana para colocar o sono em dia.

Capricórnio: esteja com os amigos, mas lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade, capricorniano. O céu pede mais consciência sobre suas relações.

Aquário: aproveite o fim de semana para organizar os seus próximos passos, aquariano. É hora de se planejar!

Peixes: veja e reveja suas crenças e valores, pisciano. O astral pede que você faça apostas no futuro, desde que com o devido direcionamento em função do que você acredita.

