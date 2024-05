Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana do Dia das Mães

Virginia Gaia 10/05/2024 - 20:48 Para compartilhar:

O fim de semana chega com a Lua Nova entrando na casa dela, o signo de Câncer, onde a rainha da noite está plenamente à vontade para manifestar todo o seu simbolismo. No céu, o satélite natural da Terra ainda estará pouco iluminado, mas aos poucos ganhará corpo. Assim, o astral abre espaço para aquele colo ou aquele abraço que todo mundo gosta e merece!

Seja por meio da expressão das amizades verdadeiras, das parcerias fraternas ou dos casais mais quentes, o amor é a teia invisível que conecta as pessoas. Do amor de mãe, aquele que o bebê deseja e que entenderá ao longo do seu desenvolvimento emocional e psíquico, ao ato de amar indiscriminadamente, o destino trata de ensinar ao ser humano como direcionar esse sentimento tão abstrato. Mas, afinal, como ama o amor?

Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, teorizou o processo pelo qual o bebê desenvolve o seu funcionamento psíquico a partir da conexão com a mãe. Do trauma do nascimento, passando pelo estímulo da amamentação, até a realização do complexo de castração – no qual estruturará os referenciais de pai e mãe -, a criança desenvolve as ferramentas pelas quais irá interagir com o mundo. Por isso, o afeto e a relação com a mãe é tão fundamental para todo indivíduo, mesmo que essa interação esteja longe da ideal para muita gente.

Na natureza, a relação sensorial do ser humano com o feminino se traduz no simbolismo lunar. A Lua é a grande mãe celeste, responsável – junto com o Sol – pelas marés que, hoje, sabe-se pelo olhar da ciência que foram fundamentais ao desenvolvimento da vida na Terra. Por isso, ter a patrona das águas e do oceano das emoções em seu domicílio astrológico, no fim de semana do Dia das Mães, é bastante significativo.

Por isso, vale celebrar as mães reais e as mães simbólicas. As mães celestes e as terrestres. Afinal, aqui neste pequeno planeta rochoso, há a companhia de um satélite natural que é proporcionalmente bastante grande e, sem ele, a vida seria bem mais difícil ou até nem teria se formado. No caldeirão cósmico chamado Terra, é a Lua que se incumbe de misturar os ingredientes dessa alquimia que nos nutre!

Observe: tanto no sábado, dia 11, quanto no domingo, dia 12, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Com aproximadamente 20% a 30%, a rainha da noite ficará visível até pouco depois das 20h30 e 21h30, respectivamente. Em meio à Constelação de Gêmeos ao longo de todo o fim de semana, o nosso satélite natural estará, na noite do domingo, ao lado de Pollux, a estrela Beta do conjunto estelar dedicado à famosa dupla de irmãos zodiacais, ficando também alinhada a Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: você está mais caseiro e introspectivo, ariano, ainda que esteja cheio de energia. Procure cuidar das suas emoções para evitar oscilações de humor.

Touro: concilie interesses e interaja com as mais diversas pessoas, taurino. O céu pede mais direcionamento da sua comunicação.

Gêmeos: é hora de ter foco e evitar o desperdício de energia, geminiano. O céu pede mais cuidado com as suas questões fundamentais.

Câncer: você está emotivo e cheio de inspiração, canceriano. Use bem a sua intuição para agir de forma mais assertiva.

Leão: o momento pede maior conexão com a espiritualidade, leonino. Cuide do seu bem-estar em um sentido amplo.

Virgem: você está sociável, mas é preciso saber direcionar os seus esforços, virginiano. O astral pede atenção às amizades, dando prioridade à qualidade e não à quantidade.

Libra: é hora de saber direcionar melhor as suas ambições, libriano. Faça planos para o futuro, mas direcione tudo de maneira serena.

Escorpião: o céu ajuda você a refletir e também a repensar alguns valores, escorpiano. Procure investir o seu tempo em temas culturais e intelectuais.

Sagitário: esteja preparado para as mudanças, sagitariano. O céu pede mais ação conjunta, mas com quem combina de fato com você.

Capricórnio: invista nos seus relacionamentos e parcerias, capricorniano. É hora de ser mais sensível e praticar a empatia.

Aquário: organize-se, aquariano. O céu pede mais direcionamento no seu planejamento pessoal.

Peixes: é hora de seduzir e expressar a sua essência, pisciano. Aja com ousadia, mas saiba respeitar limites.