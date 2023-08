Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 5 e 6 de agosto

O fim de semana quer mais ação! Cheio de energia, o astral está espontâneo, intenso, dramático e muito – mas muito – expressivo. Neste sábado, dia 5, e domingo, dia 6, a Lua Cheia ingressa no ansioso e energético signo de Áries, formando também um harmonioso trígono com o Sol, no signo de Leão.

Com isso, o descanso semanal chega explosivo, mas com muita vontade de fazer acontecer, já que ambos os signos – Áries e Leão – são domínios zodiacais regidos pelo elemento Fogo. Sabe aquela ânsia de fazer tudo ao mesmo tempo, com coração batendo forte e acelerado? Por isso, muito cuidado com as ações impensadas! Conhece aquela máxima que diz: “a pressa é inimiga da perfeição”? Pois é, nada mais apropriado para definir o que os astros desenham no céu!

Até porque, vale lembrar, que Mercúrio e Marte estão de mãos dadas, no signo de Virgem, formando também um trígono com Júpiter, em Touro. Assim, a energia do fogo se combina com o caráter material e realista de tudo o que é prático e terreno, uma vez que Virgem e Touro são locais, no céu, governados pelo elemento Terra.

Juntando tudo isso no caldeirão mágico da vida, o fim de semana evoca mais cuidados com a saúde, incentivando o direcionamento saudável de toda força de ação acumulada. Então, é hora de gastar energia para investir em si mesmo, com a prática de esportes, por exemplo, ou com uma agenda movimentada. Só não vale transformar tudo isso em impulsividade e agressividade.

Aliás, como anda a alimentação? E o autocuidado? Não podemos esquecer que o Sol leonino não somente é vaidoso, como é especialmente saudável. Mas não é saúde no discurso ou com objetivos estéticos: é para ser saudável de verdade, de dentro para fora, esbanjando naturalidade.

Lembre-se: gente saudável vai lá e faz, mas sem se irritar à toa ou invadir o espaço alheio. Viva a sua verdade, faça o que o seu corpo pede e seja mais feliz!

Observe: no sábado, dia 5, a Lua Cheia ascende, ao Leste, com pouco mais de 70% de iluminação, por volta das 22h. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará visível até o amanhecer do domingo, dia 6. Nas dependências da Constelação de Peixes, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

No domingo, dia 6, a Lua Cheia surge no horizonte Leste, aproximadamente às 23h, com cerca de 60% do corpo iluminado, nos fazendo companhia no céu até o nascer do Sol, na manhã da segunda-feira, dia 7. Em meio à Constelação de Áries, ela também estará na mesma longitude de Alrischa, a estrela Alfa da Constelação de Peixes.

Áries: direcione tanta energia para algo útil e prazeroso, ariano. É hora de se movimentar de maneira consciente para não se deixar levar pela pressa.

Touro: o fim de semana favorece as boas e saudáveis revisões internas, taurino. Cuide de você de maneira ampla, sem negligenciar a saúde, tanto física como psíquica.

Gêmeos: esteja em todos os lugares e com os mais variados grupos de pessoas, mas evite priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, geminiano. É preciso ser mais seletivo.

Câncer: pense no longo prazo e dê atenção às pessoas e ambientes que você quer ter ao lado no longo prazo, canceriano. Evite o imediatismo.

Leão: invista nos programas culturais e nos passatempos que estimulem a sua imaginação, leonino. É importante aprender com as pessoas à sua volta.





Virgem: dê atenção à sua intimidade e aos vínculos duradouros, virginiano. O céu pede para você compartilhar suas experiências de forma mais consciente.

Libra: busque a ponderação, libriano. É hora de cuidar dos seus relacionamentos sendo empático para evitar desgastes desnecessários.

Escorpião: cuide do seu dia a dia, faça alguma atividade física e dê aquela investida na sua dieta, escorpiano. É preciso organizar-se!

Sagitário: seduza, sagitariano, mas sem exagerar na dose! É importante também dar atenção aos seus talentos e ao que você sabe fazer de melhor.

Capricórnio: estabeleça boas trocas com as pessoas mais próximas, capricorniano. É fundamental manter o clima amistoso dentro de casa.

Aquário: fale o necessário, mas sem ser demasiadamente brusco com as palavras, aquariano. É importante dosar o tom da sua comunicação.

Peixes: cuidado para não acabar se empolgando com as compras desnecessárias, pisciano. É importante saber o que você realmente precisa.

