Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 30 de setembro e 1º de outubro

O fim de semana tem a intensidade da Lua Cheia, mas como a rainha da noite passa pelo concreto signo de Touro, o céu pede para diminuir um pouco o ritmo. Então, as emoções transbordam em forma de prazer e de excessos em atividades que demandem pouco esforço, mas tragam o máximo de satisfação.

Boa comida, arte, encontros frutíferos ou simplesmente aquela preguiça necessária: tudo isso em ritmo lento e gostoso! Nessa mistura democrática, que tem sabor de pizza e chocolate, ainda há espaço para vozes roucas ao pé do ouvido e noites de sono bem dormidas. Enfim, um luxo só, que não precisa – de maneira nenhuma – ser caro ou sofisticado.

Tem luxo maior do que fazer o que se gosta, no ritmo do próprio corpo? Em um mundo que é excelente em impor ritmos acelerados, fazer da vida um grande adágio cujas batidas seguem a pulsação da alma. Afinal, nosso coração bate em determinada proporção, ainda que o ritmo do universo e a natureza do próprio tempo sigam misteriosos para a ciência.

No domingo, a Lua Cheia ainda tem encontro marcado com o brilhante Júpiter. Como grande professor da metafísica astrológica, esse gigante gasoso do Sistema Solar inspira o crescimento pessoal e as grandes jornadas rumo ao conhecimento e ao desenvolvimento de cada um de nós. Assim, vale aproveitar o ritmo mais lento para também ler um bom livro ou engatar uma boa série de meditações.

Sob esse contexto tão hedonista quanto mágico, vale evocar o real sentido da espiritualidade, que não precisa ser nada superlativa ou exagerada, mas simplesmente a busca de um lugar confortável dentro de si mesmo. Afinal, tem luxo maior do que separar um tempinho para se colocar em primeiro lugar? Sim, mesmo que ativo escasso, o tempo pode até estar se tornando um artigo de luxo, mas devemos lembrar que ele é tão vital quanto o ar que respiramos!

Observe: na noite do sábado, dia 30, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 19h30. Na divisa entre a Constelação de Peixes e a Constelação de Áries, a rainha da noite ainda estará quase completamente iluminada, ficando visível no céu até o amanhecer do domingo, dia 1º de outubro. Depois, na noite dominical, o nosso satélite natural retorna ao céu noturno com cerca de 90% de iluminação, pouco depois das 20h30. Em meio à Constelação de Áries, a Lua se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus, podendo ser vista até o nascer do Sol, na manhã da segunda-feira, dia 2.

Áries: organize-se e tenha prioridades, ariano. Mais importante do que ter várias atividades é investir o seu tempo nas coisas certas.

Touro: curta o seu descanso semanal, taurino. Você está carismático e cheio de energia, então aproveite para cuidar de você e do seu corpo.

Gêmeos: a sua intuição está aflorada, geminiano. Aproveite então esse período para cuidar da sua saúde e espiritualidade em conjunto.

Câncer: é hora de valorizar as boas companhias, que topam fazer coisas simples e prazerosas com você, canceriano. Aproveite a sensibilidade em alta para expressar sentimentos.

Leão: honre os seus talentos e faça planos mais ambiciosos e, ao mesmo tempo, alinhados com a sua essência, leonino. Busque autonomia, mas sem fugir das responsabilidades.

Virgem: desenvolva-se intelectualmente e naquilo que for realmente importante para você, virginiano. O céu ajuda você a ter bons insights.

Libra: você está profundo e inspirado, libriano. Aproveite esse momento para aprofundar vínculos e se abrir com quem é próximo.





Escorpião: busque equilibrar as suas necessidades com as dos outros, escorpiano. É hora de você falar o que pensa e se posicionar sobre o que quer nas suas relações.

Sagitário: aproveite o fim de semana para cuidar da sua saúde e alimentação, sagitariano. Faça coisas simples e que favoreçam o seu bem-estar.

Capricórnio: aproveite o momento inspirado para divertir-se de maneira espontânea, capricorniano. Aliás, as paqueras estão em alta, então aproveite.

Aquário: dê atenção aos temas domésticos e familiares, aquariano. É preciso cuidar de você e do seu bem-estar emocional.

Peixes: ouça mais e pense antes de se expor, pisciano. É hora de conversar e se abrir somente com quem realmente combina com você.

