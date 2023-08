Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 26 e 27 de agosto

Neste fim de semana, o céu abre a oportunidade de olhar para o futuro, revelando também os entraves para que os planos de longo prazo possam se realizar na prática. E o que é melhor: nesse contexto, o astral também abre alas para mais ações de parceria e ajuda mútua. Sabe aquele parceiro que estará sempre ao seu lado para fazer acontecer? Então, esteja com ele!

No céu, a dança dos planetas está rica em simbolismo, fazendo emergir ideias opostas, mas que também se complementam. Com a Lua Crescente em Capricórnio, o Sol virginiano, tão realista quanto disciplinado, forma uma oposição no céu ao estruturado planeta Saturno, no sonhador e idealista signo de Peixes. O ápice dessa oposição acontece na manhã do domingo, dia 27. Por isso, vale aproveitar a pausa semanal para refletir sobre o que falta estar mais claro e consciente, na prática, para que os sonhos possam ser concretizados.

Vale lembrar que esse eixo formado pelos signos de Virgem e Peixes toca muito no tema da saúde, em um nível amplo. Por isso, é sempre hora de lembrar que não adianta traçar planos e metas ambiciosas e não estar preparado para dar conta das oportunidades, na hora em que elas chegarem. Além disso, também é fundamental lidar com desafios, pois eles são parte do processo. E é nisso que a saúde, especialmente a mental e psíquica, é ponto chave para a realização pessoal. Sem preparo emocional, as oportunidades ficam mais difíceis de serem aproveitadas e os desafios são muito maiores.

E é nesse sentido que o céu do fim de semana também leva olhar para as parcerias reais e conjuntas. Ainda próximo domingo, dia 27, Marte, o planeta regente da ação, ingressa no signo de Libra, depois de formar uma tensão com o sonhador Netuno, também no onírico signo de Peixes, do qual é regente. Assim, o astral ajuda a entender quem são os parceiros de verdade, ou seja, aquelas pessoas com menos enrolação e mais disposição para ajudar e colaborar.

Sabe gente que soma e não some? Pois é desse tipo de gente que todo mundo precisa para tornar a vida mais fácil, leve e plena, pavimentando projetos e sonhos com amor e senso de realidade!

Observe: no sábado, com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e ao Leste, depois do por do Sol. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até quase às 3h30 da manhã do domingo, dia 27. Próxima às estrelas do arco do arqueiro, a Lua estará praticamente ao lado de Kaus Media, a estrela Delta desse conjunto estelar. Na noite do domingo, o nosso satélite natural, ainda em meio ao corpo do arqueiro, já terá ultrapassado os 80% de iluminação, ficando visível até às 4h30 da manhã da segunda-feira, aproximadamente. Ao longo desse período, a rainha da noite também ficará na mesma longitude de Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira.

Áries: pense no longo prazo e seja paciente, ariano. O céu pede mais persistência e estabilidade para que você consiga descansar e se planejar ao mesmo tempo.

Touro: é preciso pensar no seu aprendizado, taurino. Invista nas conversas profundas e nos encontros com pessoas que podem ampliar a sua visão de mundo.

Gêmeos: vire páginas, vença seus medos, mas tome cuidado com decisões precipitadas, geminiano. É fundamental que você consiga revisar as coisas, dando tempo ao tempo.

Câncer: dê atenção às pessoas, canceriano. O céu pede mais diálogo e clareza de ideias até para que você possa estabelecer parcerias produtivas.

Leão: dê atenção ao seu dia a dia, leonino. Aproveite o fim de semana para investir em atividades saudáveis e prazerosas.

Virgem: o astral reforça o seu poder de persuasão e magnetismo pessoal, virginiano. Faça e refaça contatos com pessoas queridas.

Libra: olhe para dentro, libriano. O céu ajuda você a descansar e cuidar da sua família ao mesmo tempo.





Escorpião: é hora de prestar atenção nos detalhes e evitar mal entendidos, escorpiano. O astral pede mais diplomacia.

Sagitário: divirta-se, mas sem gastar muito, sagitariano. O momento é de dar atenção aos seus recursos. Valorize o que você tem.

Capricórnio: com a energia em alta, você está cheio de atitude, capricorniano. Só tome cuidado para não acabar teimando com o que não é tão necessário.

Aquário: procure descansar a mente e o corpo, aquariano. É hora de você buscar dar mais atenção ao seu bem estar de forma ampla.

Peixes: esteja com as pessoas certas, pisciano. O céu pede para você investir na sua vida social, mas evitar desperdiçar a sua energia com quem não vale a pena.

