Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 23 e 24 de setembro

Que seja bem-vinda a estação das flores, das cores e dos amores! Neste fim de semana, o dia e a noite chegam ao seu perfeito equilíbrio, tendo exatamente a mesma duração. Assim, a vida aqui na Terra recebe uma nova estação climática: a primavera, no Hemisfério Sul, e o outono, no Hemisfério Norte. A partir desse fenômeno astronômico, denominado Equinócio, surgiram diversas interpretações culturais que dão corpo à astrologia.

Milhares de anos depois da data estimada para os primeiros registros arqueológicos com cálculos da sucessão de ciclos climáticos, a ciência pôde explicar que essa oscilação acontece em função da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Até que houvesse uma divisão formal entre a astronomia e a astrologia, separando a física da metafísica, as estações do ano eram entendidas também simbolicamente. Assim, junto com as sensações de frio e calor ou da observação de ventos e chuvas, os estudiosos do céu também tiravam lições morais, filosóficas e espirituais dos fenômenos naturais.

E foi assim que surgiu, na Grécia Antiga, o simbolismo do signo zodiacal que tem início neste sábado, dia 23, junto à chegada do Equinócio: Libra. A ideia de dividir o zodíaco em 12 partes iguais já vinha desde os tempos dos caldeus, na Mesopotâmia. No entanto, a formalização dessa geometria celeste viria com duas obras fundamentais, escritas pelo grego Cláudio Ptolomeu: o Almagesto, que traz cálculos e nomeia constelações, e o Tetrabiblos, que descreve as influências culturais e traz recomendações cotidianas, com base no movimento dos astros.

Entre a Constelação de Virgem e a Constelação de Escorpião, que ocupavam um espaço enorme no céu, os pratos que desenham a balança da Constelação de Libra foram destacados a partir de estrelas que, antes, marcavam as garras do animal peçonhento. E foi assim que surgiu o conjunto estelar mais novo entre as constelações que desenham a circunferência por onde vê-se o Sol deslocar-se ao longo do ano, o zodíaco.

Então, com a combinação do simbolismo do outono em territórios mais ao Norte do globo terrestre e dos mitos que dão conta da racionalização necessária ao encontro da balança na vida, emerge o signo de Libra e tudo o que ele representa. E, mesmo para quem está mais ao Sul, recebendo a primavera, a mesma influência cultural se mantém: é nesta época do calendário que começamos a antever que o fim do ano está se aproximando. E, então, é assim que devemos dar mais valor às parcerias, à ponderação e ao diálogo.

Nesses dias de calor tórrido e clima global que parece destemperado, nunca foi tão fundamental a consciência sobre como estamos todos conectados. E isso acontece não somente entre as pessoas, mas também entre a humanidade e a natureza, aqui neste planeta que temos como lar, na imensidão do cosmos. Então, que consigamos fazer mais diplomacia e ações conjuntas para preservar o equilíbrio da Terra!

Observe: na noite do sábado, dia 23, a Lua Crescente estará com cerca de 60% de iluminação, podendo ser vista ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol e até aproximadamente às 2h da manhã do domingo, dia 24. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará próxima de Ascella, a estrela Zeta desse conjunto estelar. Na parte da noite, o nosso satélite natural retorna ao céu com mais de 70% do corpo iluminado, podendo ser visto próximo à divisa com a Constelação de Capricórnio, até praticamente às 3h da manhã da segunda-feira, dia 25. Nesse meio tempo, a Lua ficará alinhada também a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Áries: aproveite o fim de semana para descansar, mas também se planejar, ariano. É importante arejar a mente e pensar no futuro.

Touro: expanda horizontes culturais e intelectuais, taurino. É hora de você pensar em como pode se desenvolver.

Gêmeos: é hora de valorizar as pessoas que agregam conhecimento na sua vida, geminiano. Aproveite a folga semanal para manter conversas profundas.

Câncer: o céu inspira os encontros e até a sedução neste fim de semana, canceriano. Só tenha cuidado para não acabar cobrando demais dos outros.

Leão: procure equilibrar a agenda para poder estar com todas as pessoas que são importantes para você, leonino. Faça programas simples e divertidos.

Virgem: cuide-se, virginiano. O astral pede para você se equilibrar, investindo na sua saúde e também nas atividades leves e lúdicas.





Libra: receba o Sol no seu signo em alto estilo, libriano. Aproveite o fim de semana para estar com as pessoas mais íntimas e queridas.

Escorpião: o astral fomenta a investigação interna, escorpiano. Cuide-se para estar mais próximo de si mesmo e também das pessoas que mais combinam com você.

Sagitário: circule e veja gente, sagitariano. O céu favorece as conversas animadas e as trocas bem humoradas.

Capricórnio: é hora de divertir-se com pouco, capricorniano. Priorize as coisas simples e fáceis de colocar em prática.

Aquário: você está cheio de energia e com a intuição em alta, aquariano. Então, aproveite esse momento para fazer algo que mantenha a sua autoestima elevada.

Peixes: o astral ajuda você descansar e cuidar da sua saúde mental, pisciano. Procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos.

