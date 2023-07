Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 22 e 23 de julho

Que tal resgatar amores do passado ou aprimorar o prazer de se ser quem é? Neste fim de semana, o belo e brilhante planeta Vênus dá início ao seu ciclo de retrogradação . Quando isso acontece, o céu abre espaço para a revisão e a retomada dos temas regidos por esse que é um dos vizinhos mais fascinantes no Sistema Solar.

Fenômeno astronômico observado desde os primórdios da história da civilização, essa mudança de direção aparente recebeu interpretação simbólica pelo olhar da metafísica astrológica. Longe de representar a iminência de algum acontecimento trágico ou sequer anunciar mal agouro, as retrogradações acontecem com todos os planetas. Ao longo do período no qual um astro parece caminhar na direção oposta da sequência natural dos signos zodiacais, o seu simbolismo fica destacado, abrindo espaço para novas interpretações.

Por isso, a partir deste sábado, dia 22, e até 3 de setembro, quando Vênus voltará a evoluir na direção habitual, o astral evoca um novo olhar para os assuntos relacionados à beleza, os relacionamentos e tudo o que é valioso, o que inclui as finanças. Atualmente nos domínios do signo de Leão, Vênus está no território zodiacal onde encontra espaço para manifestar o belo e natural, os relacionamentos que respeitam a individualidade e também os investimentos que honrem a essência individual.

Nada mais oportuno para esses tempos rosados no qual todos parecem ter sucumbido à onda Barbie, não é mesmo? Com a estreia do filme e o chamado geral para que todos os tons de rosa saiam do armário, as redes sociais estão lotadas de produções na cor que historicamente definiria a feminilidade. Então, mesmo para quem vai curtir a festa em homenagem à boneca – pois não há problema nenhum nisso – vale aproveitar a mensagem de Vênus retrógrado: ao resgatar algo do passado, é preciso também revisá-lo.

Por isso, vista-se de rosa, mas evite trajar-se dos estereótipos. E também celebre a beleza, mas não esqueça de que, além da loira de medidas padronizadas, há o belo nas negras, nas orientais e nas indígenas. O mundo da boneca que diz “você pode ser o que quiser” precisa ser, de fato, para todas e para todos!

Observe: no sábado, dia 22, a Lua Nova estará a Oeste, com pouco mais de 20% de iluminação, em meio à Constelação de Virgem. Visível desde o pôr do Sol e até pouco antes das 22h, a rainha da noite estará ao lado de Zavijava, a estrela Beta do conjunto estelar dedicado à jovem coletora, também ficando alinhada a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater.

Na noite do domingo, dia 23, a Lua Nova retorna ao céu noturno com cerca de 30% do corpo iluminado. Na porção Oeste do céu, desde o ocaso solar, o nosso satélite natural ficará visível até depois das 22h30. Nesse meio tempo, a Lua se aproximará de Vindemiatrix, a estrela Epsilon da Constelação de Virgem.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: resolva o que precisa ser resolvido para depois estar com as pessoas, ariano. É hora de estar em boa companhia.

Touro: dê valor aos prazeres simples da vida, taurino. O momento pede que você invista nos prazeres simples da vida.

Gêmeos: o fim de semana favorece as atividades lúdicas, próximo às pessoas que são mais íntimas, geminiano. Se tiver filhos, não deixe de aproveitar o máximo de tempo com eles.

Câncer: invista nas pequenas reuniões e nas atividades em tom intimista, canceriano. O fim de semana pede trocas mais profundas.

Leão: expresse-se e honre os seus valores, leonino. É preciso ser firme e honesto com você mesmo, falando o que você pensa.

Virgem: veja o que é prioridade para você e coloque a vida em ordem, virginiano. Você está cheio de energia, mas precisa evitar desperdícios.





Libra: renove-se, libriano. Aproveite a pausa semanal para dormir melhor, cuidar da sua espiritualidade e conectar-internamente.

Escorpião: é hora de ser mais seletivo e prestar atenção nas companhias, escorpiano. Preze mais pela qualidade do que pela quantidade nas amizades.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. O fim de semana pede descanso, mas também um olhar para o futuro.

Capricórnio: invista nos programas culturais e nas atividades intelectuais, capricorniano. É importante que você esteja aberto a novas ideias.

Aquário: o fim de semana favorece o aprendizado junto às pessoas com quem você compartilha a sua vida, aquariano. Ouça quem é importante para você.

Peixes: é hora de vencer temas difíceis e falar o que precisa ser falado, pisciano. O céu favorece as alianças e as parcerias.

