Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 20 e 21 de abril

Neste fim de semana, dias 20 e 21, o astral tem um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano. Dois dos gigantes gasosos do Sistema Solar se alinham no céu, somando simbolismo para multiplicar mudanças, aqui na Terra. O grandioso Júpiter e o inovador Urano se abraçam para promover viradas radicais, incentivar o desapego e fomentar revoluções conceituais.

Na astrologia, os astros são classificados de diferentes formas para que a interpretação do céu possa refletir as diversas nuances simbólicas. O Sol e a Lua, por serem os mais notáveis e estarem envolvidos nas fases lunares, são chamados de luminares. Mercúrio, Vênus e Marte, como percorrem o zodíaco em menor tempo, são chamados de planetas pessoais. O planeta vermelho, aliás, é considerado o grande ativador astrológico porque, entre os seus pares, é o mais distante e, consequentemente, é também o que está mais próximo do próximo grupo, que reúne de planetas chamados de sociais.

De Júpiter em diante, os gigantes gasosos dão forma ao grupo dos planetas que marcam gerações e promovem mudanças lentas, porém significativas, e de impacto em segmentos inteiros da sociedade. Na Antiguidade, Saturno reinava soberano como único a fazer par com o império jupteriano, pois, assim como o maioral do Sistema Solar, o gigante dos anéis é também visto a olho nu.

Urano, Netuno e Plutão chegaram depois, como símbolos do próprio desenvolvimento científico humano, pois só foram vistos e identificados com o aprimoramento dos telescópios e os avanços no conhecimento astronômico. Entre eles, os dois primeiros, embora sejam menores que os seus antecessores, são também gigantes gasosos. Contudo, o último deles, Plutão, acabou sendo rebaixado a planeta-anão, dada a sua massa e corpo diminuto, embora na astrologia ainda seja chamado de planeta.

Assim, ao unir Júpiter e Urano, temos dois pioneiros entre os seus pares. Júpiter é, desde a Antiguidade, o grande líder do céu. Já Urano, desconhecido até o ano de 1781, chegou para revolucionar conceitos e inaugurar uma nova era no entendimento do cosmos. E é dessa maneira que a conjunção entre esses dois planetas se manifesta na prática. Coletivamente, ela pede uma completa renovação de valores sociais, políticos e até econômicos. Já no plano pessoal, o local onde acontece no mapa astral de cada indivíduo mostra a área da vida na qual é preciso virar páginas, sem medo.

Então, aproveite o intervalo de descanso para refletir e agir. Com clareza e com leveza, note os sinais do universo e incorpore os tempos de mudança….

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, tanto na noite do sábado, dia 20, quanto do domingo, dia 21, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará, em ambas as noites, nas dependências da Constelação de Virgem. Na noite do domingo, o nosso satélite estará bem ao lado de Porrima, a estrela Gama desse conjunto estelar.

Áries: invista nos encontros e nas relações, ariano. É hora de estar com gente querida e sincera ao seu lado.

Touro: organize a agenda e priorize os seus afazeres pessoais, taurino. É hora de colocar a vida em ordem.

Gêmeos: divirta-se, mas tome cuidado com possíveis exageros, geminiano. O céu pede mais espontaneidade, mas com responsabilidade.

Câncer: aproveite a pausa semanal para estar com a família e resolver pendências domésticas, canceriano. O momento pede mais olhar para dentro.

Leão: areje e mente, leonino. É importante que você consiga conversar com gente interessante, nutrindo-se de temas do seu interesse.

Virgem: divirta-se, mas sem gastar muito, virginiano. O céu pede para você se organizar em relação aos seus recursos.

Libra: invista em você e dê aquela reforçada na autoestima, libriano. O céu pede mais firmeza de ação e autoconfiança.

Escorpião: é hora de olhar para dentro e cuidar da sua espiritualidade, escorpiano. O momento pede para você também dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Sagitário: esteja com as amizades e nos ambientes certos, sagitariano. É hora de saber em quem confiar e cercar-se de boas influências.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. O céu pede para você pensar no longo prazo, aproveitando o descanso semanal para arquitetar os próximos passos.

Aquário: invista nos programas culturais, aquariano. O céu pede mais investimento no que pode nutrir o seu intelecto.

Peixes: esteja aberto às mudanças, pisciano. É importante que você consiga virar páginas e desapegar.