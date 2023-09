Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 2 e 3 de setembro

Com o sábado cheio de empolgação e o domingo pedindo aconchego, este fim de semana traz prazer de sobra para agradar os mais variados estilos e gostos. Diverso a ponto de favorecer as grandes festas para quem é de festa e promover aquela preguiça gostosa para quem é bom de preguiça, o céu está realmente sedutor.

No sábado, a Lua Cheia avança pelo signo de Áries, dando aquele pique para quem quer abraçar mil atividades. Quer fazer aquele treino caprichado na academia, praticar esportes radicais e ainda ter energia para sair à noite e se acabar na pista de dança? Vá fundo! Só cuidado com a possibilidade de excessos, pois, com tanta empolgação, há o risco de se passar dos limites.

O bom é que, para desacelerar, a Lua – ainda na fase Cheia – ingressa no signo de Touro. Nesse signo Fixo do elemento Terra, de acordo com a metafísica astrológica, diz-se que a rainha da noite tem a sua exaltação. Isso quer dizer que, ao adentrar nos territórios taurinos, o nosso satélite natural tem o seu simbolismo reforçado, deixando as questões lunares mais em evidência. Assim, o domingo evoca conforto, abrindo espaço para um dia mais lento e cheio de pequenos luxos. Assim, a típica macarronada dominical ganha uma dose extra de sabor, tornando tudo também mais gostoso, sensorial e, consequentemente, mais preguiçoso. Sabe aqueles domingos perfeitos para comer, dormir e amar? Então, é só começar!

Até porque, por falar em amor, o planeta Vênus, patrono astrológico dos relacionamentos, muda sua direção aparente no céu. Em movimento retrógrado aparente desde o final do mês de julho, o brilhante regente da sedução ficará direto na noite de domingo. Então, depois de um fim de semana propenso a todas as atividades que mexem com os sentidos, será a hora de perceber quem são as pessoas que fazem sentido na vida.

Alguém que você gosta reapareceu ou algo que você ama voltou enquanto Vênus estava retrógrado? Bem, então, avalie se essa volta é para ficar. Porque, se não for para somar, já sabe: é melhor que suma!

Observe: na noite do sábado, dia 2, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 21h, ficando depois visível no céu até o amanhecer do dia seguinte. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando na mesma longitude de Acamar, a estrela Theta da Constelação de Eridanus. No domingo, dia 3, o nosso satélite natural retorna ao céu a partir das 22h, aproximadamente. Nas dependências da Constelação de Áries, ele também ficará alinhado a Schedir, a estrela Alfa da boreal Constelação de Cassiopeia.

Áries: a sua sensibilidade está em alta, ariano. Seja sincero e manifeste os seus sentimentos, buscando estar em boa companhia.

Touro: o fim de semana ajuda você a renovar as energias, taurino. Cuide de você, do seu corpo e também do seu bem-estar.

Gêmeos: esteja com as pessoas que você gosta, mas tome cuidado com possíveis enganos, geminiano. É importante preservar o seu espaço.

Câncer: é hoa de descansar e arejar a mente, canceriano. Lembre-se de que é preciso, às vezes, desacelerar até para poder ter ideias melhores em relação aos seus planos.

Leão: faça algo que você acredita e que dá prazer, leonino. O céu pede mais autenticidade para que você consiga honrar a sua essência.

Virgem: o céu traz uma dose extra de mistério e até de sedução, virginiano. Preste atenção nas entrelinhas.

Libra: os seus relacionamentos estão em destaque, libriano. É hora de você buscar as boas e fiéis companhias.





Escorpião: cerque-se de pessoas que ajudam você a se organizar no dia a dia, escorpiano. É para você sentir-se à vontade nas mínimas coisas.

Sagitário: expresse-se, sagitariano. Você está inspirado, então busque colocar em prática os seus talentos e preferências.

Capricórnio: o fim de semana favorece a introspecção e as atividades em família, capricorniano. Cuide de você e das suas questões mais íntimas.

Aquário: fale menos e ouça mais, aquariano. É importante que você abra o seu coração com quem é realmente próximo e íntimo.

Peixes: é preciso ter foco, pisciano. Cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo e, então, acabar se perdendo em meio a tantas atividades.

