Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 1º e 2 de julho

O fim de semana chega trazendo cheiro de novidades, com o início de julho para abrir o segundo semestre do ano. Parece que o réveillon foi outro dia, né? Pois é, o tempo passa rápido, especialmente quando a agenda está apertada e a mente ferve em planos e projetos. No céu, a Lua Crescente ganha corpo e se ilumina quase por completo, fomentando sonhos e ideais de longo prazo. Quer se planejar? Então, a hora é agora!

Mais do que simplesmente pensar no que se quer fazer, é fundamental perceber como realizar e de quem se cercar. Já percebeu como as pessoas à sua volta têm a capacidade de mexer com os seus ânimos? Os seres humanos são sociais e, portanto, muito sensíveis às influências externas. Então, muito além de um datado discurso de “cuidado com as más companhias”, na prática, a observação da influência das pessoas é também uma forma de autoconhecimento.

E é nesse pique que o astral do fim de semana incentiva um olhar mais aguçado para as amizades. É para perceber quem nutre os mesmos valores, sendo companheiro de verdade para todas as horas. Isso porque, neste fim de semana, a Lua Crescente – já quase completamente iluminada, pois a Lua Cheia acontece na manhã da segunda-feira, dia 3 – transita entre os signos de Sagitário e Capricórnio. No signo do arqueiro, a patrona das marés inspira a busca por sabedoria ao passo em que, nos domínios capricornianos, fomenta a reflexão sobre as ambições pessoais.

Junta-se a essas influências lunares o fato de Vênus, em Leão, engatar uma tensão com Urano, em Touro, e o pacote de recados astrais voltados ao tema das amizades e relações interpessoais está completo. Por isso, o céu aponta quem é quem, especialmente aqueles que nutrem os mesmos sentimentos. Então, vale ficar atento para perceber aquele amigo que é coisa para se guardar, debaixo de sete chaves e dentro do coração. E também aquele que não é e não merece nada disso!

Até porque, vale lembrar, quando pessoas com os mesmos valores, propósitos e objetivos de vida se juntam, o crescimento mútuo é uma consequência natural. E a vida é muito curta para que se perca tempo com quem não está, de corpo e alma, entregue aos prazeres de uma boa e velha amizade.

Observe: na noite do sábado, dia 1º, a Lua Crescente já terá ultrapassado os 90% de iluminação, podendo ser vista ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação do Serpentário, o nosso satélite natural também estará na mesma longitude de Ras Algethi, a estrela Alfa da Constelação de Hércules.

No domingo, dia 2, em seu último dia na fase Crescente, a Lua estará quase completamente iluminada. Visível ao Leste, depois do ocaso solar, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário. Entre as estrelas do arco e flecha do mítico arqueiro, ela poderá ser vista bem alinhada a Polis, a estrela Mu desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: aproveite a pausa semanal e pense no futuro, ariano. É importante se planejar e abraçar as oportunidades que surgirem.

Touro: invista nos programas culturais e nas companhias que o incentivem intelectualmente, taurino. O céu pede boas e profundas conversas.

Gêmeos: esteja atento ao que você compartilha com os outros, geminiano. É hora de ter mais clareza sobre quem merece estar na sua intimidade.

Câncer: é hora de ser franco, ouvir muito e também falar o que sente o coração, canceriano. O fim de semana favorece os seus relacionamentos e as parcerias.

Leão: procure cuidar da sua saúde, leonino. É importante que você curta o seu fim de semana sem sucumbir aos excessos.

Virgem: faça algo prazeroso e junto às pessoas mais próximas, virginiano. Aliás, aproveite para seduzir, pois o astral está propício.





Libra: dê atenção à família e às pessoas mais próximas, libriano. Lembre-se de abrir o seu coração só para quem é mais chegado.

Escorpião: converse, fale o que sente e conheça pessoas novas, escorpiano. É importante que você se permita experimentar coisas novas.

Sagitário: procure fazer o que gosta, mas tenha foco, sagitariano. É preciso buscar o que completa você, mas com calma.

Capricórnio: a sua intuição está bastante aflorada, capricorniano. Busque prestar atenção nos sinais que o universo trouxer.

Aquário: circule, veja pessoas, mas cuidado para não acabar se expondo demais, aquariano. É importante perceber em quem você pode confiar.

Peixes: esteja junto a quem ajuda você a pensar no seu futuro, pisciano. É importante estar com aquelas pessoas que dão incentivo aos seus sonhos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias