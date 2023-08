Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 19 e 20 de agosto

Que tal buscar na arte o equilíbrio que falta para renovar-se? Neste fim de semana o céu evoca a beleza, seja ela natural ou resultado da intervenção do homem. Assim, em perfeita harmonia com o entorno, a vida aqui e agora pode servir de spa para a alma!

Logo na manhã do sábado, dia 19, a Lua Nova ingressa no signo de Libra, ou seja, nos domínios mais racionais do planeta Vênus. E é nesse pedaço do zodíaco, onde tudo é bem temperado, que a rainha da noite ilumina também as relações e as proporções. Afinal, quando o Sol passa por este signo Fixo do elemento Ar, o outono dá as caras, no Hemisfério Norte, trazendo dias e noites com exatamente a mesma duração e um clima no qual os ventos quentes e as correntes de ar frio estão em pleno equilíbrio.

Patrono dos signos de Touro e Libra, não é à toa que Vênus é o regente celeste da beleza e de tudo o que é valioso. Além de ser o astro mais brilhante no céu noturno e estar sempre próximo ao Sol, ele alterna períodos no qual é Estrela da Manhã, aparecendo no céu ao Leste, antes do amanhecer, com fases nas quais é a Estrela Vespertina, ficando visível a Oeste, depois do pôr do Sol. Com essa virtude de lidar com diferenças e polaridades, esse vizinho no Sistema Solar logo passou a ser também o designado para legislar sobre acordos e relacionamentos de todos os tipos.

Foi assim que passou a reger Touro, em virtude dos aspectos de atração, retenção e culto à sensorialidade presente neste signo Fixo de Terra. Já a regência do signo de Libra deu-se por conta da ponderação fundamental em todas as relações, sejam elas humanas ou estéticas. E é nesse aspecto que Vênus também dá suas bênçãos à arte, já que a manifestação do belo é, sobretudo, um exercício de equilibrar harmonias e proporções que tocam as emoções e a sensibilidade humanas.

Por isso, o fim de semana inspira programas culturais, encontros intelectuais e muitas trocas sensoriais. Então, mergulhe no descanso semanal de forma a apreciar a beleza da vida sem moderação!

Observe: na noite do sábado, dia 19, a Lua Nova estará a Oeste, logo depois do pôr do Sol e até pouco depois das 20h30. Com aproximadamente 10% de iluminação, ela poderá ser localizada em meio à Constelação de Virgem, ao lado de Zaniah, a estrela Eta desse conjunto estelar. No domingo, dia 20, o nosso satélite natural estará com quase 20% do corpo iluminado, ficando visível a Oeste até quase às 21h30. Ainda em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite ficará na mesma longitude de Kraz, a estrela Beta da Constelação do Corvo, e também de Seginus, a estrela Gama da Constelação de Bootes (“O Boiadeiro”).

Áries: a sua capacidade relacional está em destaque, ariano. Cheio de energia para a realização, o astral favorece atividades variadas em boa companhia.

Touro: aproveite o fim de semana para cuidar do seu corpo e da sua saúde, taurino. É hora de relaxar em meio a atividades simples e prazerosas.

Gêmeos: divirta-se, geminiano. O astral favorece as paqueras, os programas lúdicos e também as atividades junto aos filhos, caso os tenha.

Câncer: esteja junto à família, canceriano. É hora de você cuidar da sua intimidade, dando mais atenção às pessoas mais próximas.

Leão: expresse-se de maneira clara, leonino. Você está com a sua capacidade de comunicação bastante favorecida, então aproveite para ouvir e ser ouvido.

Virgem: invista o seu tempo de maneira produtiva, virginiano. É importante evitar a ansiedade e ser ágil para cuidar do que é prioridade.

Libra: cuide mais de você, libriano. O fim de semana favorece os cuidados com o corpo e a aparência para dar aquela turbinada da autoestima.





Escorpião: o astral favorece o descanso e os bons insights, escorpiano. Invista no seu bem estar de forma ampla.

Sagitário: esteja com as pessoas que ajudam você a ter novas ideias, sagitariano. É hora de abrir espaço para a mais ampla diversidade na sua vida.

Capricórnio: aproveite a pausa semanal para planejar-se, capricorniano. É preciso deixar a mente livre para que você possa pensar no futuro sem dar espaço para a ansiedade.

Aquário: que tal abraçar um bom livro ou expandir os seus horizontes culturais, aquariano? Ouça as pessoas e aprenda coisas novas.

Peixes: o céu está profundo, pisciano. Separe um tempo para olhar para dentro, entendendo suas relações íntimas ao passo em que também transforma padrões emocionais.

