Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 18 e 19 de novembro

Você é capaz de imaginar uma vida sem pessoas, relações e relacionamentos? Difícil, né? Nesse mundo, tudo está se relacionando o tempo todo. E não somente entre seres humanos, pois nessa baderna relacional podemos também incluir outras espécies de animais, seres vivos de toda natureza e até elementos químicos que compõem a atmosfera da Terra, por exemplo.

Neste fim de semana, dias 18 e 19 de novembro, o céu quer falar sobre os laços invisíveis que conectam todas as coisas. E isso não precisa necessariamente esbarrar em conceitos de onipotência, onipresença e onisciência. Basta entender um pouco do que, na matemática, define-se por sistemas complexos e então pode-se especular um pouco sobre como, no fim, tudo tem sua dose de contribuição para a nossa experiência nesse universo colossal.

E é assim, sob a influência do ingresso da Lua no coletivista signo de Aquário, que o descanso semanal se apresenta. Chegando à fase Crescente na próxima segunda-feira, dia 20, o nosso satélite natural iluminará a porção do zodíaco que evidencia a necessidade de conexão social, de ajuda mútua e, em suma, da importância dos amigos.

Contudo, nesse ensejo, o astro-rei e patrono da expressão individual, o brilhante Sol, ganhará contornos ainda mais escorpianos e radicais, já que chegará à conjunção exata com o guerreiro planeta Marte. Regente de Escorpião, o vizinho vermelho da Terra é o patrono da iniciativa, da guerra e da ação, nos mais diversos níveis. Assim, é como se o céu lembrasse da importância de, em meio aos mais chegados, dar espaço para que todos possam entregar o máximo de si mesmos.

E é assim que o astral promete mais assertividade, abrindo espaço também para as conversas que souberem respeitar o direito à individualidade. Porque, afinal, está mais do que na hora de perceber que ninguém faz nada sozinho. E que, assim como toda a vida na Terra e seu complexo ecossistema, a vida social tem conexões muitas vezes invisíveis, mas que são fundamentais!

Observe: tanto no sábado, dia 18, como no domingo, dia 19, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até aproximadamente a meia noite. Ganhando um pouco de iluminação de um dia para o outro, o nosso satélite natural ainda não atingirá os 50% do corpo iluminado. Nas dependências da Constelação de Capricórnio, em ambas as noites, a Lua gradualmente se alinhará, na noite do domingo, às estrelas de um dos braços do mítico Ganimedes, na Constelação de Aquário, como Sadalsuud, a representante Beta desse conjunto estelar.

Áries: planeje o futuro junto às pessoas mais queridas e próximas a você, ariano. É hora de pensar em conjunto.

Touro: aproveite a folga semanal para olhar com mais calma para os seus projetos e planos para o fim do ano, taurino. Evite mudanças sem orientação prévia.

Gêmeos: invista em programas culturais e em tudo que possa ampliar a sua visão de futuro, geminiano. É hora de você aprender com quem está à sua volta.

Câncer: não tenha medo de virar páginas e definir coisas, canceriano. Só tenha o cuidado de se cercar das pessoas mais importantes para você.

Leão: compartilhe bons momentos com as pessoas e seja espontâneo, leonino. Só tenha cuidado com o imediatismo.

Virgem: organize-se, virginiano. O céu pede para você fomentar programas saudáveis e simples de serem executados.

Libra: o astral tem um toque de ousadia, favorecendo as paqueras e os prazeres, libriano. Aproveite o momento para se expressar.





Escorpião: é hora de ter mais clareza sobre o que você quer, escorpiano. O momento pede mais atenção às suas necessidades íntimas.

Sagitário: organize os pensamentos para que você não perca o foco, sagitariano. É hora de aprender com as pessoas e comunicar-se com sabedoria.

Capricórnio: curta o seu fim de semana, mas sem gastar muito, capricorniano. É hora de estabelecer prioridades.

Aquário: cuide de você, aquariano. O momento pede mais atenção ao seu corpo, favorecendo também o autocuidado.

Peixes: o fim de semana chega com ares introspectivos, pisciano. Então, não deixe de investir algum tempo para cuidar da sua espiritualidade, procurando também dormir bem.

