Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 13 e 14 de janeiro

Para chegar aonde você quer, quais as lições de casa internas que você precisa fazer? Neste fim de semana, o astral favorece o planejamento prático da vida, mas também lembra da importância da reflexão, do cuidado com a espiritualidade e com a saúde mental. Quer avançar nas suas propostas e planos de vida? Então prepare-se de dentro para fora!

Aliás, vale ainda lembrar: o ano está só começando. Então, é importante ter em mente que é preciso pegar leve, mesmo que a rotina seja atribulada para quem tem sonhos grandiosos. Pois, afinal, para metas audaciosas, há sempre desafios proporcionais. Encontrar a melhor forma de encarar as coisas, em sua complexidade e múltiplas facetas, está no cerne da arte de fazer acontecer.

Dessa maneira, o fim de semana chega de forma providencial, pedindo uma quebra na rotina e um descanso merecido. A Lua Nova avança pelo inovador signo de Aquário, mas ingressa no sensível signo de Peixes na virada do sábado, dia 13, para o domingo, dia 14. E isso acontece pouco depois do pragmático Mercúrio ingressar no planejador signo de Capricórnio.

Assim, o céu manda um recado claro: é preciso relaxar a mente, pois a próxima semana é promissora para quem quer movimentar a agenda e organizar o cotidiano. Então, aproveite esse intervalinho de forma produtiva para a alma! Que tal um banho demorado ou uma sessão de spa em casa? Mas, olha, se a criatividade não estiver em alta, vale também dormir bem e prestar atenção nos sonhos.

No final de tudo, prevalece aquela receita básica de que é preciso estar com a cabeça fresca para que as boas ideias cheguem. Daí, é só colocar a mão na massa, a partir de segunda-feira, mas esse é um papo que a gente deixa para depois!

Observe: no sábado, dia 13, a Lua Nova ainda estará com menos de 10% do corpo iluminado, ficando visível, próxima ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar e até por volta das 21h, em meio à Constelação de Aquário. Já na noite do domingo, dia 14, a rainha da noite estará com quase 20% de iluminação. Ainda em meio ao conjunto estelar dedicado ao mítico aguadeiro, o nosso satélite natural estará pouco acima do planeta Saturno, nos fazendo companhia no céu até quase às 22h. Nesse meio tempo, a Lua ficará alinhada à Situla, a estrela Kappa da Constelação de Aquário.

Áries: relaxe, ariano. A semana que vem promete ser bastante agitada, então aproveite o intervalo semanal para cuidar do seu bem-estar.

Touro: esteja com os amigos, mas seja seletivo, taurino. Lembre-se de que é mais importante ter qualidade nas relações do que quantidade.

Gêmeos: sonhe com o futuro, mas tenha cuidado com a pressa, geminiano. É importante que você consiga se concentrar.

Câncer: selecione as pessoas mais íntimas e que mais combinam com você para engatar conversas profundas, canceriano. O céu pede para você ampliar horizontes.

Leão: perceba quem é quem na sua vida, leonino. É hora de você estabelecer trocas justas para ter equilíbrio.

Virgem: bique prazer nas coisas simples e com as melhores companhias, virginiano. É hora de cercar-se de quem realmente acrescenta.

Libra: divirta-se com programas práticos e que não demandem muita mão de obra, libriano. É importante que você cuide da sua saúde.





Escorpião: é hora de buscar mais equilíbrio interno, escorpiano. Esteja atento às pessoas à sua volta e não deixe de cuidar de você.

Sagitário: organize a sua mente para conseguir manter o foco, sagitariano. É importante que você entenda melhor as suas necessidades íntimas.

Capricórnio: tenha foco e organize os pensamentos, capricorniano. Procure investir em programas relaxantes e culturais.

Aquário: dê atenção ao seu corpo e espírito, aquariano. É importante que você mantenha a sua energia em alta.

Peixes: é hora de se renovar de dentro para fora, pisciano. Procure investir no seu bem estar, ativando também a sua intuição na medida certa.

