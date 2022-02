Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 12 e 13 de fevereiro

O astral do fim de semana chega íntimo, de mansinho, como quem não quer nada. Mas, quando menos esperarmos, ele já estará aninhado para dormir no colo, com cara de carente e charme de sobra. Sabe aquele gato vira-lata que arrebata o nosso coração e que, gatuno como sempre, rouba nosso lugar preferido no sofá e a gente ainda acha lindo? Pois é!

A Lua Crescente, passando neste fim de semana pelo signo de Câncer, ganha cada vez mais corpo. Assim, ela deixará as noites mais iluminadas e fará o nível das marés aumentar mais fortemente até a Lua Cheia, que acontece na próxima quarta-feira, dia 16. Ao passo em que a Lua se aproxima do seu ápice, a dupla mais ardente do céu, Marte e Vênus, se aproxima cada vez mais até formar uma conjunção exata, no mesmo dia da Lua Cheia.

Como gatos pingados fora da lei, o negócio é cair na rede e virar peixe! A rainha da noite passa o sábado em harmonia com o inspirado Júpiter, o comunicativo Mercúrio e o sociável Urano. Porém, na madrugada do domingo, a Lua fica em tensão justamente com o casal Marte e Vênus. Passando atualmente pelo signo de Capricórnio, o planeta vermelho e o brilhante planeta regente dos relacionamentos evocam o amor com responsabilidade. E mais: querem provas concretas sobre sentimentos e expectativas.

Por isso, fica também o alerta de que é preciso saber cuidar. Afinal, quem ama cuida. Pois todo gato merece um bom sofá, comida gostosa e espaço no nosso coração. Mas não podemos apenas fazer carinho, criar expectativas e abandonar. É preciso acolher em casa segura, levar ao veterinário e vacinar. Seja vira-lata ou não, o amor é o mesmo. Ah, e não importa a cor da pelagem: gatos dão sorte, especialmente se cruzarem o seu caminho!

Em tempos de amor líquido, as relações precisam ser sólidas. E isso vale para todo tipo de enlace, mesmo os abertos, não-monogâmicos ou qualquer rótulo que queiramos dar. É preciso sinceridade, pois qualquer relacionamento, mesmo que não seja sério, não pode ser complicado!

Observe: em meio à Constelação de Gêmeos, a Lua Crescente ultrapassa a marca dos 90% de iluminação ao longo do fim de semana. Na noite do sábado, dia 12, a rainha da noite estará na porção Leste do céu, logo depois do pôr do Sol, cruzando em direção ao Oeste até pouco depois das 2h30 da madrugada do domingo, dia 13, quando ficará abaixo da linha do horizonte. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará na mesma longitude de Alhena, a estrela Gama da Constelação de Gêmeos; Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior, e Canopus, a estrela Alfa da Constelação de Carina, todas na direção Sul em relação à Lua. Mais tarde, depois do pôr do Sol do domingo, a rainha da noite estará ainda mais ao Leste, cruzando o céu em direção ao Oeste, ficando abaixo do horizonte somente depois das 3h30, já da madrugada da segunda-feira, dia 14. Na expectativa para o primeiro dia útil da semana, veremos o nosso satélite natural brilhar perto de Pollux, a estrela Beta da Constelação de Gêmeos, que marca a cabeça do filho imortal de Zeus, eternizado ao lado de seu irmão mortal Castor nesse mítico conjunto de pontos brilhantes no céu.

– Dica: Se souber qual é o seu Ascendente, leia também as tendências para esse signo. Não sabe o seu ascendente? Calcule o seu Mapa Astral gratuitamente AQUI!

– Conheça também o meu site: www.virginiagaia.com.br

Áries: quanta emoção, ariano. Cuidado com as reações demasiadamente espontâneas ou muito irracionais. Procure racionalizar as coisas.

Touro: seja hábil com as palavras, taurino. O momento pede espontaneidade, mas é preciso saber o que dizer.

Gêmeos: organize o seu tempo, geminiano. Invista sua energia naquilo que você precisa resolver e não deixe para depois o que precisa ser finalizado o quanto antes.

Câncer: cultive boas relações, canceriano. É importante fazer com que os contatos e as interações sejam prazerosas e saudáveis. Cuidado com a dependência.

Leão: olhe pare dentro e procure descansar a mente, leonino. É importante também não se cobrar demais. Busque o autoconhecimento.

Virgem: ouça somente as opiniões que valem a pena, virginiano. É fundamental fazer esse filtro para que você consiga pensar melhor nos seus planos.

Libra: é hora de agir, libriano. Tome a dianteira das situações que precisam de ação e liderança. Aliás, pense mais nos seus planos e projetos de longo prazo.

Escorpião: aproveite a semana para ler, estudar e aprimorar conhecimentos. Busque a companhia de um bom livro, bons filmes e muita cultura.

Sagitário: divida com pessoas da sua confiança as decisões fundamentais, sagitariano. É hora de saber com quem contar e abordar assuntos delicados com quem está mais próximo.

Capricórnio: o seu poder de conquista e convencimento está em alta, capricorniano. No entanto, é importante que você saiba usar tudo isso de maneira inteligente e produtiva.

Aquário: o fim de semana favorece o cuidado com a alimentação e a saúde, aquariano. Faça algo prazeroso e que coloque o corpo em movimento.

Peixes: as atividades lúdicas estão favorecidas, pisciano. Caso tenha filhos, o fim de semana promete diversão junto com os pequenos. De qualquer forma, divirta-se, mesmo que sozinho.

Saiba mais