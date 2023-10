Confira o horóscopo para todos os signos no feriadão de Nossa Senhora

Se você quer aproveitar este feriado prolongado para descansar e, de quebra, refletir sobre as grandes questões que permeiam a existência humana, o universo e a vida, então jogue-se de cabeça! O astral está dos mais profundos, regando em solo fértil a fé, a filosofia e todo tipo de misticismo.

Logo nesta quinta-feira, dia 12, as questões religiosas vêm em formato de combo, pois tem crença para todo mundo! Além de ser Dia de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil, é também a data de nascimento de um dos mais famosos – e controversos – magos da história: o inglês Aleister Crowley (1875-1947).

Fonte de inspiração para diversos artistas e intelectuais, ele aparece na capa do álbum “Sgt Pepper ‘s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles, estando presente também nas obras de outros pesos pesados da música, como David Bowie, Ozzy Osbourne e Jimmy Page. Aqui nas terras brazucas, o sistema mágico criado por Crowley teve a dupla formada por Paulo Coelho e Raul Seixas entre os devotos mais famosos.

Para tornar as influências ocultas ainda mais fortes, o céu não está para brincadeira, pois ao longo dos quatro dias de descanso, o astral será influenciado pelo Eclipse Solar Anular, que ocorre no sábado, dia 14. Com o Sol e a Lua unidos no signo de Libra, a rainha da noite ocultará o astro-rei em um evento que poderá ser visto em todo o território nacional. Nos estados do Nordeste, será possível conferir a sombra lunar encobrindo o Sol por completo, restando apenas a sua coroa, formando um belo e admirável “anel de fogo”.

Do ponto de vista astrológico, os eclipses são eventos poderosos, pois são capazes de definir questões que estão se arrastando por muito tempo, também muitas vezes trazendo viradas súbitas de situação. Especialmente se o local exato onde acontecem, na esfera celeste, está a uma distância de até 5° de planetas ou pontos importantes, como Ascendente ou Meio do Céu, do mapa astral .

Por isso, o clima deste feriadão é tão especial. É para prestar atenção nos detalhes e nas sutilezas, depositando fé no que fizer mais sentido para você. Afinal, o universo é realmente um lugar incrível para se estar!

Observe: ausente do céu noturno devido à proximidade ao Sol, a Lua Minguante se tornará Lua Nova, no próximo sábado, dia 14, quando também acontece o Eclipse Solar Anular. O fenômeno começará depois das 15h30, aproximadamente, terminando pouco antes das 18h. As três cidades brasileiras onde o Sol ficará mais obscurecido, chegando ao índice de quase 90%, são: Araguaína, no Tocantins; Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba. Nos estados de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, o eclipse poderá ser observado de forma parcial, assim como nos estados da região Sul do País.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: dê atenção aos seus relacionamentos, ariano. É fundamental ser diplomático, estando aberto ao diálogo.

Touro: é preciso repensar o seu dia a dia, taurino. Procure evitar os excessos neste fim de semana, mantendo os cuidados com a saúde em dia.

Gêmeos: divirta-se, geminiano, mas cuidado com possíveis exageros e desperdícios. É importante cuidar de você.

Câncer: esteja atento às questões íntimas e familiares, evitando desgastes desnecessários, canceriano. O céu pede para você valorizar os vínculos mais profundos.

Leão: esteja aberto às conversas profundas e reveladoras, leonino. É importante que você consiga ouvir antes de falar, evitando o excesso de exposição.

Virgem: não perca tempo e nem dinheiro, virginiano. O momento pede para você saiba administrar os seus recursos com inteligência.





Libra: esteja aberto às novidades, libriano. É importante estar atento ao seu entorno, procurando adaptar-se às situações e eventuais imprevistos que surgirem.

Escorpião: o feriado incentiva a sua reflexão e olhar para dentro, escorpiano. Invista na sua espiritualidade, procurando também dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Sagitário: preste atenção nas pessoas e nas suas companhias, sagitariano. É hora de valorizar as amizades verdadeiras.

Capricórnio: é importante planejar o futuro, capricorniano. Preste atenção nas oportunidades que você tem pela frente e não tenha medo de ousar.

Aquário: invista nos programas intelectuais e em tudo que possa gerar reflexão ao agregar cultura, aquariano. O céu incentiva o seu aprendizado.

Peixes: é hora de desapegar do que não serve mais, pisciano. Procure conectar-se às pessoas mais íntimas, deixando para trás os apegos materiais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias