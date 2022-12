Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana de Natal, 24 e 25

Virginia Gaia 23/12/2022 - 20:47 Compartilhe

Então, é Natal! Se você leu essa frase e se lembrou da música da Simone, é melhor não se limitar a cantarolar, na sequência, “e então, o que você fez?”, pois o astral quer saber o que você fará. É com esse ar futurista que o fim de semana natalino se apresenta. É tempo de celebrar o Solstício, o Sol Invicto – como gritavam os romanos – , homenagear a força dos pinheiros mágicos e receber os presentes que vem na carruagem celeste do bom e sábio velhinho.





Mas, neste Natal de 2022, ainda que as tradições capricornianas se façam presente, pois afinal estamos sob o período do Sol passando pelos domínios zodiacais mais afeitos aos padrões sociais, o futuro já quer dar as caras. Isso porque a Lua Nova – ainda praticamente ausente do céu noturno, no dia 24, e aparecendo timidamente, no início da noite do dia 25 -, transita entre os signos de Capricórnio e Aquário. Dessa maneira, a nossa mãe celeste faz a transição entre a formalidade capricorniana e a inovação social aquariana.

Assim, o céu evoca o respeito às diferenças, a aceitação do outro e a abertura a novos pontos de vista, mesmo que a ocasião envolva instituições bastante tradicionais. É a família tradicional brasileira que está se reunindo neste fim de semana? Será que tem ou precisa ter uma cara só? Ou família inclui quem se ama, independente de rótulos, vínculos sanguíneos e exigências comportamentais? Pergunte-se: a sua família acolhe e exclui o diferente?

Na astrologia, a Lua é a patrona dos assuntos familiares, pois é mãe de todos. Ela rege as emoções, as memórias de infância e os vínculos afetivos. Do ponto de vista científico, hoje, sabemos que a presença do nosso satélite natural é fundamental para estabilizar o eixo de rotação da Terra e também para prover marés da magnitude que temos, elementos que foram determinantes para viabilizar a vida neste planeta cheio de água. E é daí que devemos notar: a Lua é mãe de toda a vida. Já parou para pensar na variedade que temos na biosfera terrestre? Pois essa é a nossa família planetária, que é diversa por natureza.





Dessa maneira, no microcosmo da família nuclear, um padrão social que se instituiu com base nos valores cristãos, também não faz sentido discriminar. E é com esse espírito que a mesa natalina fica rica do que é realmente valioso nessa época do ano. Independente do que você esteja celebrando – o Solstício, o nascimento de Jesus ou simplesmente o fim de mais um ano-calendário – lembre-se que a vida por aqui é só um instante e que é sempre bem mais fácil aceitar do que rejeitar.

Observe: na noite do sábado, dia 24, a Lua Nova ainda estará muito próxima ao Sol, com menos de 5% do corpo iluminado, dificultando a sua observação, a Oeste, depois do ocaso solar e até aproximadamente às 20h30. Em meio à Constelação de Sagitário, o nosso satélite natural logo ficará abaixo do horizonte. Na noite do domingo, dia 25, a rainha da noite estará visível, a Oeste, com quase 10% de iluminação, por um pouco mais de tempo, até quase às 21h30. Em meio à Constelação de Capricórnio, a Lua estará também alinhada a Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário.

Áries: evite as palavras duras e esteja aberto, ariano. O fim de semana pede tolerância e o fomento à troca de experiências.

Touro: evite o excesso de formalidade, taurino. O astral favorece a sua capacidade de receber e de relacionar-se bem, mas vale adotar um tom ainda mais acolhedor.

Gêmeos: o momento favorece o aprendizado junto às pessoas, geminiano. É fundamental saber conversar, ouvindo mais do que falando.

Câncer: o fim de semana pede para você estreitar laços e compartilhar a sua intimidade com quem realmente vale a pena, canceriano. Aproveite e vença seus medos.

Leão: faça bons acordos e estimule o diálogo entre as pessoas, leonino. O astral pede menos formalidade e mais ação em conjunto.

Virgem: organize-se para poder cuidar um pouco de você, evitando excessos, virginiano. Dê atenção à saúde e à alimentação.

Libra: o fim de semana favorece o prazer e o lazer, libriano. Invista em atividades leves e lúdicas para distrair a mente e movimentar o corpo.

Escorpião: estimule o diálogo em família e seja mais discreto, escorpiano. O céu pede para você valorizar mais a intimidade e a proximidade.

Sagitário: fale com todos, sem discriminar, sagitariano. Entretanto, evite assuntos polêmicos ou que possam gerar conversas demasiadamente acaloradas.

Capricórnio: dê atenção ao básico e essencial, aquariano. O céu pede para você ser pontual em tudo do que coloca o seu tempo e também os seus recursos materiais.

Aquário: você está cheio de energia e com a intuição aflorada, aquariano. Aproveite o carisma em alta para mostrar-se aberto às pessoas em sua variedade.

Peixes: o fim de semana favorece o contato com a espiritualidade, pisciano. Evite os excessos e aproveite o período para descansar de corpo e alma.





