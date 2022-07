Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 30 e 31 de julho

O que é possível melhorar em você? Com essa pergunta no ar, o fim de semana promete ser bastante produtivo para quem sabe que a vida é a arte da eterna melhoria. E também do eterno aprendizado. Pois só não percebe o que demanda aprimoramento aquele que não olha para si. Neste sábado, dia 30, e domingo, dia 31, o céu quer mais no mínimo, inspirando a grandiosidade do ínfimo.







A Lua Nova – cujo aspecto exato aconteceu, na última quinta-feira, dia 28, no signo de Leão e na mesma longitude de Al Tarf, a estrela Beta da Constelação de Câncer – ganha corpo gradualmente no céu. No sábado, a rainha da noite ingressa no sistemático signo de Virgem, levando atenção ao cotidiano, à saúde e às pequenas coisas que dão base à vida. Assim, o ciclo que começou sob a reluzente expressividade leonina e com inspiração da estrela que dá fim às sombras, já que “Al Tarf” significa “o fim”, agora pede ajuste fino e olhar atento aos nossos hábitos.

Nada mal para um contexto astrológico que também conta com o planeta Júpiter, o regente da expansão, em movimento retrógrado no céu. É para rever mesmo tudo o que tem ares grandiosos, inclusive o que está relacionado ao simbolismo do planeta que é o gigante gasoso do Sistema Solar. Sabe aqueles grandes temas que norteiam a jornada da vida, como a religião, os valores e crenças pessoais? Pois é hora de questioná-los, não somente na teoria, mas especialmente na prática.

Para levar ainda mais luz a essa reflexão sobre a essência do que nos norteia, o Sol engata um harmônico trígono – aspecto astrológico na forma de um ângulo de 120° – com Júpiter, cujo ápice acontece no domingo. Assim, a revisão de grandes temas ganha o reforço da criatividade solar. Tudo isso para fazer com que olhemos mais para o que faz a nossa vida ter mais cor e sabor, sem recorrer a atalhos fáceis. É preciso ter um olhar minucioso, detalhista e bastante crítico.

Afinal, é sempre bom lembrar: assim como os melhores perfumes estão nos menores frascos, as mais valiosas lições da vida estão nos pequenos detalhes do cotidiano. E é por isso que crítica e autocrítica são tão necessários quanto a vontade de ser melhor a cada dia!

Observe: no sábado, ainda está bem difícil de ver a Lua Nova no céu. Muito próxima ao Sol, ela estará a Oeste, ficando abaixo do horizonte visível por volta das 19h30. No domingo, a rainha da noite ganha um pouco mais de luz e distância do Sol. Com quase 10% do corpo iluminado, a Lua estará visível, a Oeste, depois do ocaso solar e até pouco antes das 20h30. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural estará ao lado de Coxa ou Chertan, a estrela Theta que marca o quadril desse mítico felino estelar. Nesse curto período no céu, a Lua também ficará na mesma longitude de Mizar e Alcor, famoso sistema estelar na boreal Constelação da Ursa Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: aproveite o fim de semana para se cuidar, ariano. Separe um tempo para você, cultivando hábitos saudáveis.

Touro: a sedução e as paqueras estão favorecidas neste fim de semana, taurino. Só vale tomar cuidado para não ir com muita sede ao pote.

Gêmeos: cuide da sua intimidade e também das pessoas próximas, geminiano. Os temas familiares estão em alta, então aproveite para colocar ordem em casa.

Câncer: você está com a mente bastante estimulada, canceriano. Converse com as pessoas e exercite a escuta para que você coloque em prática toda a sua capacidade empática.

Leão: eleja prioridades e tenha foco, leonino. O céu pede para você também organizar as suas finanças, separando um pouco de dinheiro para cuidar do seu bem-estar.

Virgem: você está com o carisma em alta, virginiano. Comunique-se com clareza e fale o que pensa, só tomando cuidado com possíveis exageros.

Libra: o fim de semana pede descanso, libriano. Coloque o sono em dia e cuide de você. É importante dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Escorpião: aproveite esses dias para reunir os amigos e as pessoas com quem você pode se abrir, escorpiano. Só tenha cuidado com a ansiedade.

Sagitário: pense no futuro de maneira realista, sagitariano. O céu pede mais planejamento e reflexão sobre os seus próximos passos.

Capricórnio: esteja aberto a novos conhecimentos, capricorniano. O astral ajuda você nos temas intelectuais e também nas reflexões que promovam crescimento pessoal.

Aquário: é hora de saber com quem vale a pena dividir suas questões mais pessoais, aquariano. Preserve sua intimidade, mas não tenha medo de vencer tabus.

Peixes: o fim de semana abre espaço para o diálogo e as boas companhias, pisciano. Só vale tomar cuidado para que você não crie expectativas demasiadamente altas.